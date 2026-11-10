Stock Market Holiday: आज शेयर बाजार खुलेगा या नहीं? ट्रेडिंग की तैयारी से पहले जान लीजिए

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली-बलिप्रतिपदा के कारण मंगलवार, 10 नवंबर को BSE और NSE बंद रहेंगे। सोमवार के सत्र के बाद आज शेयर बाजार में छुट्टी है। सोमवार को सेंसेक्स और निफ्टी ने शुरुआती नुकसान से उबरते हुए हल्की बढ़ोतरी के साथ कारोबार खत्म किया था। मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र के दौरान आई मामूली गिरावट के बाद, कल फिर मार्केट में मजबूती आई।

MCX का शेड्यूल कैसा है? देश के सबसे बड़े कमोडिटी एक्सचेंज, मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX) में मंगलवार को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक के सत्र में ट्रेडिंग बंद रहेगी। एक्सचेंज की वेबसाइट के अनुसार, शाम के सत्र में शाम 5 बजे से रात 11:30 बजे तक ट्रेडिंग फिर से शुरू होगी।

वहीं, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड (NCDEX) पूरे दिन बंद रहेगा।

9 साल बाद गिरा मार्केट भारतीय इक्विटी मार्केट में रविवार को संवत 2083 (नए हिंदू वर्ष) की शुरुआत के उपलक्ष्य में एक घंटे का विशेष ट्रेडिंग सत्र आयोजित किया गया था। हालांकि, सेंसेक्स और निफ्टी अपनी शुरुआती बढ़त को बरकरार नहीं रख सके और सत्र के अंत में गिरावट के साथ बंद हुए। नौ वर्षों में यह पहली बार था जब मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान दोनों बेंचमार्क इंडेक्स नुकसान के साथ बंद हुए।

इस गिरावट के साथ ही लगातार छह सत्रों से चली आ रही तेजी का सिलसिला टूट गया। पिछले सप्ताह सेंसेक्स में 6,569 अंकों की उछाल आई थी, जबकि निफ्टी लगभग 9% चढ़ा था। इस जोरदार तेजी से केवल एक सप्ताह में BSE-लिस्टेड कंपनियों के कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन में लगभग 29 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ, जिससे यह 500 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया।

10 सत्रों में से केवल दो बार गिरावट इससे पहले 2017 में ऐसा हुआ था, जब दोनों प्रमुख सूचकांक मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान नुकसान के साथ बंद हुए थे। उस समय सेंसेक्स में 0.6% की गिरावट आई थी। 2016 में भी दोनों सूचकांकों में मामूली गिरावट दर्ज की गई थी। दिवाली के पिछले 10 विशेष ट्रेडिंग सत्रों में से केवल दो बार ही ये सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए हैं।