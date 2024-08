एक दशक में बढ़ा दोगुना LPg कनेक्शन, इथेनॉल ब्लेंडिंग और PNG में भी हुई शानदार बढ़ोतरी: हरदीप सिंह पुरी

एएनआई, नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत में पाइप्ड गैस कनेक्शन की संख्या पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि साल 2014 में पाइप्ड गैस कनेक्शन की 25 लाख थी जो 2024 बढ़कर 1.32 करोड़ हो गई है।

Over the past decade, major reforms have reshaped our energy sector, enhancing the availability, affordability, and sustainability of energy. Transforming lives by expanding Ujjwala connections to ensure smoke-free kitchens, boosting refining capacities to develop a new India,… pic.twitter.com/hTIEGZgwyX