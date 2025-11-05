Is Today Bank Open: गुरु नानक जयंती के कारण कहां-कहां बंद रहेंगे बैंक, कहीं आपका शहर तो नहीं है शामिल?
आज देशभर में गुरु नानक जयंती उत्सव मनाया जा रहा है। ये सिखों के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यही कारण है कि आज के दिन ज्यादातर शहरों में स्कूल, कॉलेज और दफ्तर बंद रहेंगे। वहीं आज शेयर बाजार में भी किसी तरह के ट्रेडिंग नहीं होगी। इसके साथ ही आज कई शहरों में बैंक क्लोज (Bank Holiday Today) रहने वाले हैं।
नई दिल्ली। 5 नवंबर, बुधवार के दिन देशभर में गुरु नानक जयंती उत्सव मनाया जाएगा। आज गुरु नानक जी की 556वीं जन्म वर्षगांठ है। इस खास मौके पर ज्यादातर शहरों में स्कूल, कॉलेज और दफ्तर बंद रहेंगे। वहीं कई शहरों में प्राइवेट और सरकारी बैंक भी क्लोज रहने वाले हैं।
सबसे पहले जानते हैं कि आज के दिन किन-किन शहरों में बैंक बंद (Bank Holiday Today) रहेंगे।
Bank Holiday Today:कहां-कहां रहेंगे बैंक बंद?
गुरु नानक जयंती के इस खास मौके पर कई शहरों में प्राइवेट और सरकारी बैंक बंद रहने वाले हैं। आरबीआई की हॉलिडे लिस्ट के अनुसार 5 नवंबर यानी आज के दिन आइजोल, भोपाल, बेलापुर, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, देहरादून, हैदराबाद, ईटानगर, जयपुर, कानपुर, जम्मू, कोहिमा, लखनऊ, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, रायपुर, रांची, शिमला, श्रीनगर में बैंक क्लोज रहेंगे।
वहीं बाकी शहरों में बैंक सामान्य तौर पर काम करेंगे। चलिए अब जान लेते हैं कि आने वाले समय बैंक कब-कब बंद रहने वाले हैं।
Bank Holiday November 2025: कब-कब बंद रहेंगे बैंक?
|तारीख
|दिन
|कारण
|राज्य/शहर
|7 नवंबर
|शनिवार
|वांगला उत्सव
|मेघालय (शिलांग)
|8 नवंबर
|शनिवाार
|कनक दास जयंती/ दूसरा शनिवार
|देश भर में
|9 नवंबर
|रविवार
|साप्ताहिक छुट्टी
|देेश भर में
|11 नवंबर
|मंगलवार
|ल्हाबाब दुचेन
|सिक्किम
|16 नवंबर
|रविवार
|साप्ताहिक छुट्टी
|देश भर मेंं
|22 नवंबर
|शनिवार
|चौथा शनिवार
|देश भर में
|23 नवंबर
|रविवार
|साप्ताहिक छुट्टी
|देश भर में
|30 नवंबर
|रविवार
|साप्ताहिक छुट्टी
|देश भर में
बैंक क्लोज होने पर कैसे निपटाएं काम?
आज भी कई जरूरी काम के लिए हमें बैंक जाने की जरूरत होती है। लेकिन बैंक से जुड़े कुछ ऐसे काम भी है, जो घर बैठे ऑनलाइन आसानी से हो जाते हैं। आज आप बिना चेक दिए, किसी भी व्यक्ति को 1 लाख रुपये तक ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं।
आज हम चंद मिनटों में किसी भी व्यक्ति को कहीं से भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक से जुड़ी कई सर्विस उनकी वेबसाइट से ले सकते हैं। कैश के लिए आप घर के पास मौजूद एटीएम मशीन का उपयोग कर सकते हैं। मेट्रो शहरों में 3 ट्रांजैक्शन तक मुफ्त है।
