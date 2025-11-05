Is Today Bank Open: गुरु नानक जयंती के कारण कहां-कहां बंद रहेंगे बैंक, कहीं आपका शहर तो नहीं है शामिल?

नई दिल्ली। 5 नवंबर, बुधवार के दिन देशभर में गुरु नानक जयंती उत्सव मनाया जाएगा। आज गुरु नानक जी की 556वीं जन्म वर्षगांठ है। इस खास मौके पर ज्यादातर शहरों में स्कूल, कॉलेज और दफ्तर बंद रहेंगे। वहीं कई शहरों में प्राइवेट और सरकारी बैंक भी क्लोज रहने वाले हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सबसे पहले जानते हैं कि आज के दिन किन-किन शहरों में बैंक बंद (Bank Holiday Today) रहेंगे। Bank Holiday Today:कहां-कहां रहेंगे बैंक बंद? गुरु नानक जयंती के इस खास मौके पर कई शहरों में प्राइवेट और सरकारी बैंक बंद रहने वाले हैं। आरबीआई की हॉलिडे लिस्ट के अनुसार 5 नवंबर यानी आज के दिन आइजोल, भोपाल, बेलापुर, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, देहरादून, हैदराबाद, ईटानगर, जयपुर, कानपुर, जम्मू, कोहिमा, लखनऊ, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, रायपुर, रांची, शिमला, श्रीनगर में बैंक क्लोज रहेंगे।