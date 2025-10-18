Language
    GST कटौती से बढ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल बिक्री, रोजगार और निर्यात में भी तेजी की उम्मीद

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 07:52 PM (IST)

    केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जीएसटी सुधारों से 20 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक्स खपत बढ़ने की उम्मीद है। नवरात्र में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की बिक्री में 20-25 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में दहाई अंक में बढ़ोतरी का असर रोजगार पर भी दिखेगा। आईएमएफ ने भारत की विकास दर के अनुमान को 6.6 प्रतिशत कर दिया है। निर्यात में भी सकारात्मक वृद्धि की उम्मीद है।

    gst

    नई दिल्ली। केंद्रीय इलेक्ट्रानिक्स एवं दूरसंचार प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को कहा कि सरकार की ओर से पिछले महीने किए गए जीएसटी सुधारों से 20 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त इलेक्ट्रानिक्स खपत बढ़ने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विभिन्न खुदरा चेन संचालकों से मिले डाटा के अनुसार, जीएसटी दरों में कटौती से इस वर्ष नवरात्र में पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले मोबाइल फोन से लेकर टीवी, एसी जैसे इलेक्ट्रानिक्स उत्पादों की बिक्री में 20-25 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान खुदरा स्टोर पर उपलब्ध 85 इंच के सभी टेलीविजन बिक गए।

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में वैष्णव ने कहा कि इलेक्ट्रानिक्स सामानों की बढ़ती मांग का सीधा असर इन उत्पादों की मैन्यूफैक्च¨रग भी पड़ रहा है। इलेक्ट्रानिक्स उत्पादों की मैन्यूफैक्चरिंग वर्ष-दर-वर्ष आधार पर दोहरे अंकों में बढ़ रही है। इस साल खपत में 10 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि होने की पूरी संभावना है। यानी पिछले साल की तुलना में 20 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त खपत होने की प्रबल संभावना है। इलेक्ट्रानिक्स मैन्यूफैक्चरिंग में दहाई अंक में बढ़ोतरी का असर रोजगार पर भी दिखेगा। इस क्षेत्र में पहले से ही 25 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला हुआ है।

    केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि जैसे ही जीएसटी की घोषणा हुई, विदेशी निवेशकों को तुरंत एहसास हो गया कि यह एक बड़ा लाभ है और मांग में भारी वृद्धि होगी। कुछ ई-कामर्स कंपनियों की ओर से जीएसटी कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचाने के सवाल पर गोयल ने कहा कि आमतौर पर सभी कंपनियों ने लाभ पहुंचाया है। इसके अलावा कंपनियों ने नकद बोनस और छूट की भी घोषणा की है। लेकिन अगर किसी साइट या प्लेटफार्म ने लाभ नहीं पहुंचाया है तो उपभोक्ता मामलों का विभाग कार्रवाई कर सकता है। सभी उद्योगों और कारोबारों ने भरोसा दिया है कि पूरा लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाएगा।

    गोयल ने कहा कि इस साल पहले इनकम टैक्स में छूट और फिर जीएसटी में कटौती से अर्थव्यवस्था पर कई सकारात्मक असर होंगे। जीएसटी कटौती के बाद अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ने भारत की विकास दर के अनुमान को पहले के मुकाबले बढ़ाते हुए 6.6 प्रतिशत कर दिया है। देश में स्वदेशी की भावना का संचार हुआ है। तमाम चुनौतियों के बावजूद भारत के निर्यात में बढ़ोतरी हो रही है।


    बिक्री से जुड़ी प्रमुख बातें

    85-100 इंच के टीवी का स्टाक नवरात्र के बाद समाप्त हो गया
    नवरात्र के दौरान मारुति सुजुकी की बिक्री पिछले साल की तुलना में 100 प्रतिशत बढ़ी
    महिंद्रा एंड महिंद्रा की बिक्री में 60 प्रतिशत का इजाफा रहा
    टाटा मोटर्स ने त्योहारी अवधि में 50,000 यूनिट की बिक्री की
    दोपहिया की बिक्री में भी दोगुना बढ़ोतरी रही
    इलेक्ट्रानिक्स वस्तुओं की बिक्री में 25 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी

    निर्यात में रहेगी सकारात्मक वृद्धि

    वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भरोसा जताया कि अमेरिकी टैरिफ के कारण वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत का निर्यात चालू वित्त वर्ष 2025-26 में सकारात्मक वृद्धि दर्ज करेगा। उन्होंने कहा कि पहले छह महीनों (अप्रैल-सितंबर 2025) के दौरान देश के वस्तु एवं सेवा निर्यात में वृद्धि दर्ज की गई है। इस दौरान यह लगभग पांच प्रतिशत बढ़कर 413.3 अरब डालर हो गया है।

    इस अवधि में भारत का वस्तु निर्यात भी तीन प्रतिशत बढ़कर 220.12 अरब डालर रहा है। अमेरिकी टैरिफ के कारण वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। इस कारण सितंबर में अमेरिका का भारत का निर्यात करीब 12 प्रतिशत घटा है। गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत सौहार्दपूर्ण माहौल में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि भारत किसानों, मछुआरों और एमएसएमई क्षेत्रों के हितों की रक्षा करेगा।