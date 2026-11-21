बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। गेम डेवलपर रॉकस्टार गेम्स ने शुक्रवार को बताया कि “ग्रैंड थेफ्ट ऑटो VI” (Grand Theft Auto VI) ने अपने पहले ही दिन दुनिया भर में 3.79 बिलियन डॉलर (35114 करोड़ रुपये) की रिटेल बिक्री की। यह इतिहास में किसी भी एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट की सबसे बड़ी लॉन्चिंग की रिकॉर्ड सेल्स है।

13 साल बाद आई इस ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी के नए गेम के लिए लोगों की तरफ से जोरदार मांग देखी गई। यह आंकड़ा गुरुवार (जिस दिन गेम रिलीज हुआ) के अंत तक कंपनी की ग्लोबल बिक्री अनुमानों पर आधारित है।

किसने बनाया है ये गेम? रॉकस्टार, जिसने GTA इस गेम को डेवलप किया है, ने यह भी बताया कि लॉन्च से पहले ही इसकी 32.5 मिलियन यूनिट्स बिक चुकी थीं, जो सभी प्लेटफॉर्म्स पर एक रिकॉर्ड है। रॉकस्टार के फाउंडर और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर सैम हाउसर, जिन्होंने नए गेम के प्रोजेक्ट को लीड भी किया, ने एक बयान में कहा, “दुनिया भर के खेलने वालों से मिले रिस्पॉन्स से हम बेहद अभिभूत हैं और आपके साथ इस पल को साझा करने के लिए हम बहुत उत्साहित हैं।”

पिछले वर्जन को कैसा मिला था रेस्पॉन्स? यह लॉन्च अपने पिछले वर्जन, “ग्रैंड थेफ्ट ऑटो V” (जो 2013 में रिलीज हुआ था) के शुरुआती प्रदर्शन से कहीं बेहतर रहा। रॉकस्टार के आंकड़ों के अनुसार, पिछले गेम ने अपने पहले 24 घंटों में लगभग 800 मिलियन डॉलर की कमाई की थी, जबकि 1 बिलियन डॉलर की रिटेल बिक्री तक पहुँचने में उसे तीन दिन लगे थे।

“GTA V” आगे चलकर अब तक के सबसे अधिक बिकने वाले वीडियो गेम्स में से एक बन गया। प्रकाशक टेक-टू इंटरैक्टिव के अनुसार, दुनिया भर में इस फ्रेंचाइजी की कुल 470 मिलियन से अधिक यूनिट्स बिकीं, जिनमें से 230 मिलियन से ज्यादा यूनिट्स अकेले “GTA V” की थीं।

एवेंजर्स: एंडगेम से भी निकली आगे 3.79 बिलियन डॉलर की यह शुरुआती कमाई “एवेंजर्स: एंडगेम” के लगभग 2.9 बिलियन डॉलर के ग्लोबल बॉक्स-ऑफिस कलेक्शन से भी ज्यादा है। “एवेंजर्स: एंडगेम” को दोबारा रिलीज किए जाने के बाद इसने सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का अपना स्थान फिर से हासिल कर लिया था।

शुक्रवार को, एक अनुमान के अनुसार “GTA VI” ने लगभग 24.6 मिलियन यूनिट्स की बिक्री से 2.36 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू कमाया है। रॉकस्टार की बाद की घोषणा दुनिया भर में पहले दिन की रिटेल बिक्री के उनके अपने अनुमानों पर आधारित थी।