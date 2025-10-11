PM Kisan Yojana: सरकार ने खोला ₹42000 करोड़ का खजाना, लेकिन 21वीं किस्त के 2-2 हजार कब आएंगे? चेक करें स्टेटस

नई दिल्ली। देशभर के किसान पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त (PM Kisan Yojana 21st Installment Date) का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जम्मू-कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल के किसानों के लिए यह इंतजार खत्म हो गया है। क्योंकि केंद्र सरकार ने उन्हें 21वीं किस्त समय से पहले ही दे दी है। भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान को देखते हुए, किसानों को राहत देने के लिए यह किस्त समय से पहले भेज दी गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं, मोदी सरकार ने 11 अक्टूबर को किसानों को एक और तोहफा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार, 11 अक्टूबर को कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 42 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई परियोजनाओं और योजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना और दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए प्रधानमंत्री मिशन की शुरुआत की। ये दो योजनाएं हैं जिनका संयुक्त खर्च 35,440 करोड़ रुपये है।

सरकार ने किसानों को सौगात दे दी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब किसानों के खाते में 21वीं किस्त का पैसा आएगा। दिवाली में मात्र 9 दिन का समय बचा हुआ है। ऐसे में करोड़ों किसानों को 2-1 हजार रुपये का इंतजार है।

PM Kisan Yojana 21st Installment Date: पिछले साल कब आई थी किस्त 2023 में यह किस्त 15 नवंबर को और 2024 में 18वीं किस्त 5 अक्टूबर को जारी की जाएगी। पिछले साल की तय समय-सारिणी के अनुसार, 21वीं किस्त अब तक जारी हो जानी चाहिए थी। हालांकि, अभी तक केवल चार राज्यों - पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर - के किसानों के खातों में ही धनराशि जमा हुई है। अन्य राज्यों के किसान अभी भी इंतजार कर रहे हैं।

PM Kisan Yojana 21st Installment Status: क्या है 21वीं किस्त का स्टेटस सरकार द्वारा अभी तक कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि दिवाली से पहले किसानों के खातों में 2,000 रुपये जमा हो सकते हैं। इसका मतलब है कि पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त 20 अक्टूबर 2025 से पहले आने की संभावना है।

इनके खाते में नहीं आएंगे 2-2 हजार रुपये जिन किसानों ने ई-केवाईसी पूरी नहीं की है, जिनके आधार उनके बैंक खाते से लिंक नहीं हैं, या जिनका आईएफएससी कोड गलत है, बैंक खाता बंद है, या व्यक्तिगत विवरण मेल नहीं खाते हैं, वे इस किस्त से वंचित रह सकते हैं। इन समस्याओं के कारण, धन हस्तांतरण रुक सकता है। कुल मिलाकर, जिन किसानों ने ई-केवाईसी पूरी कर ली है, सही दस्तावेज़ जमा कर दिए हैं, और अपने आधार को अपने बैंक खाते से लिंक कर लिया है, उन्हें दिवाली का तोहफा मिल सकता है। हालांकि, जिन किसानों के विवरण में त्रुटियां हैं या जानकारी गायब है, उन्हें किस्त नहीं मिल सकती है।



अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका नाम पीएम-किसान सूची में है या नहीं, तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें