Gold Price Today: कई महीने के निचले स्तर पर पहुंचा सोने का भाव, क्या गोल्ड खरीदने का है ये सही मौका?

Gold Silver Price Today सोने-चांदी के भाव में जून में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। इस कारण 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने का रेट लगभग भारत के सभी शहरों में 59000 के करीब चल रहा है। चांदी की कीमत स्पॉट पर 72000 के आसपास है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 1927.80 डॉलर प्रति औंस है। (जागरण फाइल फोटो)

सोने की कीमत 59,040 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। भारतीय बाजारों में रविवार को सोना की कीमत 59,000 रुपये के आसपास चल रही है। 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने का भाव 59,040 रुपये है और 22 कैरेट के 10 ग्राम सोने का भाव 54,150 रुपये है। इसके अलावा चांदी की कीमत 71,900 रुपये प्रति किलो चल रही है। बता दें, सोने की रेट में हाल के दिनों में काफी गिरावट हुई है, जिसके कारण ये कई महीनों के निचले स्तर पर पहुंच गया है। सोने के रेट भारत में शहर दर शहर अलग-अलग होते हैं। इस कारण दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में हमें अलग-अलग भाव देखने को मिलता है। दिल्ली, मुबंई और कोलकाता में सोने की कीमत दिल्ली में 24 कैरेट का 10 ग्राम सोने का रेट 59,220 रुपये और 22 कैरेट के 10 ग्राम सोने का भाव 54,300 रुपये है। मुंबई में 24 कैरेट का सोना 59,070 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट के 10 ग्राम सोने का भाव 54,150 रुपये है। कोलकाता में 24 कैरेट का 10 ग्राम सोने का रेट 59,070 रुपये और 22 कैरेट के 10 ग्राम सोने का भाव 54,150 रुपये है। अन्य शहरों में सोने की कीमत बेंगलुरु में 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने का रेट 59,070 रुपये और 22 कैरेट के सोने का भाव 54,150 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

जयपुर में 24 कैरेट का 10 ग्राम सोने का रेट 59,220 रुपये और 22 कैरेट के 10 ग्राम सोने का भाव 54,300 रुपये है।

पटना में 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने का रेट 59,120 रुपये और 22 कैरेट के सोने का भाव 54,200 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

हैदराबाद में 24 कैरेट का 10 ग्राम सोने का रेट 59,070 रुपये और 22 कैरेट के 10 ग्राम सोने का भाव 54,150 रुपये है। वायदा में सोने -चांदी की कीमत 30 जून को बंद हुए बाजार में एमसीएक्स में 24 कैरेट के सोने के फ्यूचर्स का रेट 58,190 रुपये प्रति 10 ग्राम था। वहीं, चांदी का रेट 70,010 रुपये प्रतिकिलो था। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 1927.80 डॉलर प्रति औंस है और चांदी की कीमत 22.75 डॉलर प्रति औंस है।

