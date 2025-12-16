इस शेयर ने रिटर्न के मामले में सोने को भी दी मात, ₹11 को बना दिए डेढ़ लाख, 100 स्टॉक खरीदने वाला बना करोड़पति

नई दिल्ली। सोने (Gold Return) ने कुछ सालों में रिकॉर्ड तोड़ रिटर्न दिया है, खासकर पिछले एक दशक में तो गोल्ड का भाव बेहद तेजी से बढ़ा है। लेकिन एक शेयर ऐसा है जिसने रिटर्न के मामले में गोल्ड को बहुत पीछे छोड़ दिया है। साल 1993 में यह शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ था और तब से लेकर अब तक रिटर्न व कीमत के मामले में इस स्टॉक ने सोने को कोसों पीछे छोड़ दिया है।

दरअसल, हम बात कर रहे हैं दिग्गज टायर कंपनी एमआरएफ के शेयरों (MRF Share Price) के बारे में, जो अप्रैल 1993 में 11 रुपये के भाव पर लिस्ट हुआ था। उसी दौरान, आज से 32 साल पहले सोने का भाव 4140 रुपये प्रति दस ग्राम था। लेकिन, आज एमआरएफ के एक शेयर का भाव 152000 रुपये है, जबकि सोने की कीमत प्रति दस ग्राम 132000 रुपये के आसपास है। ऐसे में रिटर्न के मामले में एमआरएफ का शेयर सोने पर बहुत भारी पड़ा है।

सोना Vs MRF शेयर अप्रैल 1993 में MRF के शेयर (मद्रास रबर फैक्ट्री), 11 रुपये पर लिस्ट हुए थे, और अब 32 साल बाद इसकी कीमत 152655 रुपये है यानी इसका ROI (रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट) 13,87,672.73% रहा। वहीं, एनुअल आरओआई 43,364.77% रहा।

32 साल पहले अगर किसी व्यक्ति ने एमआरएफ के 10 शेयर 110 रुपये में खरीदे होते तो आज उनकी कुल वैल्यु 15 लाख 26 हजार रुपये से ज्यादा होती। इसी साल 1993 में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 4140 रुपये प्रति दस ग्राम थी। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति ने 100 ग्राम गोल्ड 41400 रुपये में खरीदा होता तो आज उसकी वैल्यु 13 लाख 20 हजार होती। 32 साल की इस लंबी अवधि में सोने का आरओआई 3088% रहा, जबकि एनुअल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 96.51 फीसदी रहा।