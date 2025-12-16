Language
    इस शेयर ने रिटर्न के मामले में सोने को भी दी मात, ₹11 को बना दिए डेढ़ लाख, 100 स्टॉक खरीदने वाला बना करोड़पति

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 05:55 PM (IST)

    32 साल पहले 1993 सोने का भाव प्रति दस ग्राम 4140 रुपये था और उसी समय एमआरएफ के शेयरों की कीमत 11 रुपये थी। लेकिन, अब गोल्ड प्राइस 132000 रुपये पर है, ...और पढ़ें

    नई दिल्ली। सोने (Gold Return) ने कुछ सालों में रिकॉर्ड तोड़ रिटर्न दिया है, खासकर पिछले एक दशक में तो गोल्ड का भाव बेहद तेजी से बढ़ा है। लेकिन एक शेयर ऐसा है जिसने रिटर्न के मामले में गोल्ड को बहुत पीछे छोड़ दिया है। साल 1993 में यह शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ था और तब से लेकर अब तक रिटर्न व कीमत के मामले में इस स्टॉक ने सोने को कोसों पीछे छोड़ दिया है।

    दरअसल, हम बात कर रहे हैं दिग्गज टायर कंपनी एमआरएफ के शेयरों (MRF Share Price) के बारे में, जो अप्रैल 1993 में 11 रुपये के भाव पर लिस्ट हुआ था। उसी दौरान, आज से 32 साल पहले सोने का भाव 4140 रुपये प्रति दस ग्राम था। लेकिन, आज एमआरएफ के एक शेयर का भाव 152000 रुपये है, जबकि सोने की कीमत प्रति दस ग्राम 132000 रुपये के आसपास है। ऐसे में रिटर्न के मामले में एमआरएफ का शेयर सोने पर बहुत भारी पड़ा है।

    सोना Vs MRF शेयर

    अप्रैल 1993 में MRF के शेयर (मद्रास रबर फैक्ट्री), 11 रुपये पर लिस्ट हुए थे, और अब 32 साल बाद इसकी कीमत 152655 रुपये है यानी इसका ROI (रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट) 13,87,672.73% रहा। वहीं, एनुअल आरओआई 43,364.77% रहा।

    MRF

    32 साल पहले अगर किसी व्यक्ति ने एमआरएफ के 10 शेयर 110 रुपये में खरीदे होते तो आज उनकी कुल वैल्यु 15 लाख 26 हजार रुपये से ज्यादा होती।

    इसी साल 1993 में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 4140 रुपये प्रति दस ग्राम थी। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति ने 100 ग्राम गोल्ड 41400 रुपये में खरीदा होता तो आज उसकी वैल्यु 13 लाख 20 हजार होती। 32 साल की इस लंबी अवधि में सोने का आरओआई 3088% रहा, जबकि एनुअल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 96.51 फीसदी रहा।

    gold

    कीमत और रिटर्न, दोनों में रहा आगे

    कीमत और रिटर्न के लिहाज से तुलना करें तो एमआरएफ का शेयर, सोने पर भारी पड़ा है। क्योंकि, जहां सोने ने 32 साल में 3088% रिटर्न दिया है यानी पैसा 300 गुना किया है तो वहीं एमआरएफ ने 13,87,672% रिटर्न दिया है और यह गोल्ड के रिटर्न से 450 गुना ज्यादा है।

