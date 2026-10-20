अदाणी के हाथों बिकी JP Associate की JP Power के नतीजों ने चौंकाया! लीडरशिप में भी उलटफेर; इस शख्स को मिली अहम जिम्मेदारी

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। अदाणी के हाथों बिकी जेपी एसोसिएट्स (JP Associates) की जेपी पावर (JP Power) ने अपने तिमाही नतीजे पेश कर दिए हैं। जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड (Jaiprakash Power Ventures Limited - JPVL) ने शेयर बाजार को सूचित किया कि कंपनी का दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) का रेवेन्यू सालाना आधार पर 5.1% बढ़ा, जबकि असाधारण मदों और टैक्स से पहले का मुनाफा (profit before exceptional items and tax) लगभग 79% बढ़ गया।

NARCL के साथ सेटलमेंट के लिए 511 करोड़ रुपये के प्रोविजन का असर इस तिमाही की कमाई पर पड़ा। 30 सितंबर को समाप्त तिमाही में, जयप्रकाश पावर वेंचर्स का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 81.7% गिरकर 33.34 करोड़ रुपये रह गया, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में यह 182 करोड़ रुपये था।

क्यों गिरावट प्रॉफिट? जेपी पावर के प्रॉफिट में गिरावट 511 करोड़ रुपये के एक विशेष खर्च (एक्सेप्शनल चार्ज) के कारण आई है। यह खर्च 'नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड' (NARCL) के साथ प्रस्तावित फुल और फाइनल सेटमेंट से जुड़ा है, जो 'जयप्रकाश एसोसिएट्स' को दिए गए लोन के लिए कंपनी द्वारा दी गई कॉर्पोरेट गारंटी से जुड़ा है।

पिछले साल की इसी अवधि के 182 करोड़ रुपये की तुलना में, नेट प्रॉफिट 81.7% घटकर 33.3 करोड़ रुपये रह गया।