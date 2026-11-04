Adani Group का ₹18 लाख करोड़ का कारोबार कैसे संभालता है अदाणी परिवार: किस सदस्य के पास क्या जिम्मेदारी?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। गौतम अदाणी भारत के टॉप अमीरों में शामिल हैं। उनके परिवार में पत्नी और दो बेटे हैं। उनके दोनों बेटों की शादी हो चुकी है। वहीं उनके भाई राजेश अदाणी भी अदाणी ग्रुप को संभालने में अहम भूमिका निभाते हैं। वहीं उनके भाई के बेटे और उनकी पत्नी भी अदाणी ग्रुप में शामिल हैं। आइए जानते हैं कि गौतम अदाणी परिवार के सदस्य अदाणी ग्रुप (Adani Group), जिसकी वैल्यूएशन करीब 18 लाख करोड़ रुपये है, में कौन-सी जिम्मेदारियां संभालते हैं।

गौतम अदाणी गौतम अदाणी अदाणी ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन हैं। वे ग्रुप की ओवरऑल स्ट्रैटजी और बड़े फैसलों की कमान संभालते हैं। प्रीति अदाणी प्रीति, गौतम अदाणी की पत्नी हैं। वह पेशे से एक डेंटिस्ट हैं और ग्रुप की परोपकारी (CSR) यूनिट 'अदाणी फाउंडेशन' (Adani Foundation) की चेयरपर्सन हैं। करण अदाणी करण, गौतम अदाणी के बड़े बेटे हैं। वे अदाणी पोर्ट्स एंड एसईजेड (APSEZ) के सीईओ और निदेशक हैं। साथ ही वे ग्रुप के सीमेंट, पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स बिजनेस की देखरेख करते हैं। जीत अदाणी जीत, गौतम अदाणी के छोटे बेटे हैं। वे ग्रुप के फाइनेंस, एनर्जी बिजनेस, डिफेंस ब्रांच और डिजिटल बिजनेस के साथ-साथ भारत के निजी हवाई अड्डे के नेटवर्क का कामकाज संभालते हैं। परिवार के अन्य प्रमुख सदस्य और उनके बिजनेस विनोद अदाणी विनोद, गौतम अदाणी के बड़े भाई हैं। वे मुख्य रूप से दुबई, सिंगापुर और जकार्ता में रहकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई कंपनियों और निवेश का मैनेजमेंट संभालते हैं। राजेश अदाणी राजेश, गौतम अदाणी के छोटे भाई हैं। वे अदाणी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और मुख्य रूप से ग्रुप के कारोबार और Adani Energy जैसे सेक्टर की कमान संभालते हैं। प्रणव अदाणी प्रणव, गौतम अदाणी के भतीजे हैं। वे तेल, गैस, एग्रो (विल्मर), मीडिया, रियल एस्टेट और कंज्यूमर गुड्स जैसे बिजनेस का मैनेजमेंट संभालते हैं। अदाणी परिवार की बहुएं क्या करती हैं? परिधि अदाणी वे करण अदाणी की पत्नी और मशहूर कॉरपोरेट वकील सिरिल श्रॉफ की बेटी हैं। वे एक पेशेवर वकील हैं और अपनी स्वतंत्र कानूनी व पेशेवर पहचान के साथ-साथ पारिवारिक जिम्मेदारियों से जुड़ी हैं।

देवा अदाणी वे जीत अदाणी की पत्नी हैं। सूरत के हीरा व्यापारी जैमिन शाह की बेटी देवा ने पहले अडानी फाउंडेशन में काम किया है। वर्तमान में उन्हें अडानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग लिमिटेड में गैर-हवाई व्यापार (Non-aero business) रणनीतियों और ग्राहक अनुभव (Customer focus) बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।