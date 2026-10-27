रिलायंस का ₹21 लाख करोड़ का कारोबार कैसे संभालता है अंबानी परिवार: किस सदस्य के पास क्या जिम्मेदारी?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। मुकेश अंबानी की लीडरशिप में रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL), जिसकी कुल संपत्ति 21 लाख करोड़ रुपये से अधिक आंकी जाती है, भारत का सबसे बड़ा और सफल बिजनेस साम्राज्य बन चुका है। अब कंपनी की भविष्य की बागडोर उनके तीनों बच्चों के हाथों में है, जिन्हें मुकेश अंबानी ने RIL के तीन मुख्य सेगमेंट - डिजिटल (Jio), रिटेल (Retail), और ग्रीन एनर्जी (New Energy) - की जिम्मेदारी सौंपी है। आइए अंबानी परिवार के इन 5 प्रमुख सदस्यों की भूमिका और जिम्मेदारियों को विस्तार से समझते हैं।

1. मुकेश अंबानी (चेयरमैन और एमडी) मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चीफ स्ट्रैटजिस्ट हैं। इस समय उनका सबसे बड़ा फोकस उत्तराधिकार योजना (Succession Planning) को सही ढंग से लागू करने और कंपनी को पूरी तरह कर्ज मुक्त और फ्यूचर को अनुकूल बनाने पर है।

वे तेल और पेट्रोकेमिकल्स (O2C) जैसे ग्रुप के पारंपरिक व्यवसायों की देखरेख करने के साथ-साथ अपने तीनों बच्चों को उनके संबंधित सेक्टर्स में मार्गदर्शन दे रहे हैं। उनका लक्ष्य रिलायंस को एक वैश्विक टेक और एनर्जी लीडर के रूप में स्थापित करना है।

2. नीता अंबानी (फाउंडर और चेयरपर्सन - रिलायंस फाउंडेशन) नीता अंबानी ग्रुप के सामाजिक, सांस्कृतिक और खेल से जुड़े अभियानों को लीड करती हैं। • रिलायंस फाउंडेशन : इसके जरिए वे शिक्षा, आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कल्याणकारी काम करती हैं।

• खेल और कला : वे आईपीएल (IPL) की सबसे सफल टीमों में से एक, मुंबई इंडियंस की कमान संभालती हैं और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) की सदस्य भी हैं। इसके अलावा, मुंबई में 'नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर' (NMACC) के जरिए वे भारतीय कला और संस्कृति को वैश्विक मंच दे रही हैं।

3. आकाश अंबानी (चेयरमैन - रिलायंस जियो) मुकेश अंबानी के बड़े बेटे आकाश अंबानी ग्रुप के डिजिटल और टेलीकॉम वर्टिकल (Jio Platforms) को लीड कर रहे हैं। • भूमिका : जियो को एक साधारण टेलीकॉम ऑपरेटर से बदलकर एक कटिंग-एज टेक्नोलॉजी कंपनी बनाना उनकी जिम्मेदारी है।

• फोकस एरिया : वे भारत भर में 5G नेटवर्क के विस्तार, जियो सिनेमा (OTT प्लेटफॉर्म), जियो फाइबर (ब्रॉडबैंड) और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) व क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी नई तकनीकों को अपनाने पर काम कर रहे हैं।

4. ईशा अंबानी (नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर - रिलायंस रिटेल) आकाश अंबानी की जुड़वां बहन ईशा अंबानी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड (RRVL) को लीड कर रही हैं, जो रेवेन्यू के मामले में भारत की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी है। • भूमिका : सुपरमार्केट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, और फैशन (Trends, Ajio) से लेकर ई-कॉमर्स और कंज्यूमर गुड्स तक, रिलायंस रिटेल का पूरा नेटवर्क उनके अंडर है।

• रणनीति : ईशा ने कई वैश्विक लक्जरी ब्रांड्स के साथ साझेदारी की है और घरेलू ब्रांड्स को बढ़ावा देने के लिए 'इंडिपेंडेंस' (Independence) जैसे नए ब्रांड लॉन्च किए हैं, जिससे रिलायंस का सीधा मुकाबला वैश्विक दिग्गजों से है।