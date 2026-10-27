रेखा झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो स्टॉक को अंबानी की जामनगर रिफाइनरी से मिला मेगा ऑर्डर, डीसैलीनेशन से जुड़ा है प्रोजेक्ट

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। VA टेक वाबाग की डेवलपमेंट स्ट्रैटजी ने टेक्नोलॉजी-लेड डीसैलीनेशन, वेस्टवॉटर रीयूज और इंडस्ट्रियल वॉटर प्रोजेक्ट्स पर ध्यान केंद्रित किया है, जो इसके नगरपालिका बिजनेस के साथ अलाइन है। कंपनी ने अब जामनगर, गुजरात में डीसैलीनेशन और पुनः खनिजीकरण परियोजना (Remineralization Project) के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से एक मेगा घरेलू ऑर्डर प्राप्त किया है।

ऑर्डर मिलते ही कंपनी का शेयर रॉकेट बन गया है। बीएसई पर करीब पौने 12 बजे VA टेक वाबाग का शेयर 8.70 फीसदी या 148.60 रुपये की मजबूती के साथ 1,856.05 रुपये पर है। कितने का है ये ऑर्डर? ये एक मेगा ऑर्डर है और वाबाग की वर्गीकरण के तहत, एक मेगा ऑर्डर का मूल्य 1,000 करोड़ रुपये से अधिक होता है। कॉन्ट्रैक्ट में सुविधा का डिजाइन, इंजीनियरिंग, सप्लाई, स्थापना, पूर्व-परिचालन, परिचालन और प्रदर्शन गारंटी परीक्षण शामिल है, जिसे 25 महीनों में तैयार किया जाएगा।

समुद्री जल रिवर्स-ऑस्मोसिस डीसैलीनेशन प्लांट की प्रारंभिक क्षमता 8,400 घन मीटर प्रति घंटा होगी। इसे 12,600 घन मीटर प्रति घंटा तक बढ़ाया जा सकता है, जो कि 302 मिलियन लीटर प्रतिदिन के बराबर है। परियोजना में 3,000 घन मीटर प्रति घंटा की पुनः खनिजीकरण संयंत्र भी शामिल है जो चूना पत्थर प्रक्रिया प्रणाली का उपयोग करेगा।

रेखा झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो का स्टॉक दिवंगत प्रसिद्ध निवेशक राकेश झुनझुनवाला की पत्नी रेखा झुनझुनवाला, VA Tech WABAG Limited में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखती हैं। उनके पास 50,00,000 इक्विटी शेयर हैं, जो कंपनी की कुल इक्विटी शेयर पूंजी का 8 प्रतिशत हैं, जिससे वह इसके प्रमुख व्यक्तिगत शेयरधारकों में से एक बनती हैं।

निवेशकों के लिए इसका क्या अर्थ है? रिलायंस का ऑर्डर Wabag के पहले से ही बड़े बैकलॉग में एक बड़ा घरेलू औद्योगिक प्रोजेक्ट जोड़ता है और इसे डीसैलिनेशन में उसकी स्थिति को मजबूत करता है, जहां तकनीकी क्षमता और परियोजना निष्पादन साधारण निर्माण क्षमता से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं।

विस्तारणीय प्लांट डिजाइन इस परियोजना को एक जल-गहन औद्योगिक साइट के लिए रणनीतिक प्रासंगिकता प्रदान करता है। यह प्रबंधन की चयनात्मक, प्रौद्योगिकी-आधारित अनुबंधों के माध्यम से बढ़ने की घोषित महत्वाकांक्षा का समर्थन करता है, जबकि एक एसेट-लाइट ऑपरेटिंग मॉडल बनाए रखता है।