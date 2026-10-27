जियो प्लेटफॉर्म्स IPO अलॉटमेंट फाइनल: GMP मार रहा छलांग, लिस्टिंग के बाद क्या करें? एक्सपर्ट से जानें
जियो प्लेटफॉर्म्स के 30,188 करोड़ रुपये के आईपीओ में शेयरों का अलॉटमेंट सोमवार को फाइनल हो गया। निवेशक KFin टेक्नोलॉजीज, ...और पढ़ें
HighLights
जियो प्लेटफॉर्म्स IPO शेयरों का अलॉटमेंट सोमवार को फाइनल हुआ
KFin टेक्नोलॉजीज, BSE, NSE पर अपना स्टेटस चेक करें
GMP 244 रुपये, विशेषज्ञ बोले- लंबी अवधि के लिए शेयर रखें
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। निवेशकों की ओर से मिले रिकॉर्ड-तोड़ रिस्पॉन्स के बाद, जियो प्लेटफॉर्म्स के 30,188 करोड़ रुपये के IPO में शेयरों का अलॉटमेंट सोमवार को फाइनल हो गया। अगर आपने अभी तक अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक नहीं किया, KFin टेक्नोलॉजीज के आधिकारिक पोर्टल और BSE के साथ ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की वेबसाइटों के जरिए अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं।
केफिन टेक्नोलॉजीज पर करें चेक
- KFin टेक्नोलॉजीज की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: https://ipostatus.kfintech.com/
- ‘Select IPO’ सेक्शन में, ‘Jio Platforms Ltd’ पर क्लिक करें
- अपना IPO एप्लिकेशन नंबर, PAN या डीमैट अकाउंट नंबर भरें
- ‘Submit’ पर क्लिक करें
कितना है GMP?
मंगलवार 27 अक्टूबर को जियो प्लेटफॉर्म्स का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) मजबूत बना हुआ है, जो कंपनी के स्टॉक मार्केट डेब्यू से पहले सकारात्मक माहौल का संकेत है। बाजार जानकारों के अनुसार, 27 अक्टूबर को जियो प्लेटफॉर्म्स के IPO शेयरों के लिए ग्रे मार्केट प्रीमियम 244 रुपये प्रति शेयर चल रहा है।
Jio के IPO का इश्यू प्राइस 1,119 रुपये प्रति शेयर है, जबकि इसका लेटेस्ट GMP 244 रुपये है। इस हिसाब से अनुमानित लिस्टिंग प्राइस 1,363 रुपये है। इसका मतलब है कि इश्यू प्राइस पर 21.81% का संभावित प्रीमियम मिल सकता है।
लिस्टिंग के बाद शेयर का क्या करें?
आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स में फंडामेंटल रिसर्च (इन्वेस्टमेंट सर्विसेज) हेड नरेंद्र सोलंकी के अनुसार भारत के डिजिटल इकोसिस्टम में कंपनी की लीडिंग पॉजिशन, मजबूत मुनाफा कमाने की क्षमता, स्केलेबल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म और डेवलपमेंट की संभावनाएं इसके वैल्यूएशन को सपोर्ट करती हैं।
उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), एंटरप्राइज डिजिटल सर्विसेज और फिक्स्ड ब्रॉडबैंड के क्षेत्र में मौजूद अवसर भी लंबी अवधि की ग्रोथ के लिए गुंजाइश प्रोवाइड करते हैं। उन्होंने आगे कहा, "लिस्टिंग के बाद, निवेशक लंबे समय तक इन शेयरों को अपने पास रख सकते हैं।"
सोलंकी ने बताया कि भारत के मोबाइल ब्रॉडबैंड मार्केट में कंपनी की स्थिति काफी मजबूत है; इसके 533.3 मिलियन ग्राहक हैं और वायरलेस ब्रॉडबैंड मार्केट में इसकी हिस्सेदारी लगभग 49.8 प्रतिशत है।
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"शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"
(डिस्क्लेमर: यहां शेयर बाजार की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)