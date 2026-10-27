जियो प्लेटफॉर्म्स IPO अलॉटमेंट फाइनल: GMP मार रहा छलांग, लिस्टिंग के बाद क्या करें? एक्सपर्ट से जानें

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। निवेशकों की ओर से मिले रिकॉर्ड-तोड़ रिस्पॉन्स के बाद, जियो प्लेटफॉर्म्स के 30,188 करोड़ रुपये के IPO में शेयरों का अलॉटमेंट सोमवार को फाइनल हो गया। अगर आपने अभी तक अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक नहीं किया, KFin टेक्नोलॉजीज के आधिकारिक पोर्टल और BSE के साथ ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की वेबसाइटों के जरिए अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं।

केफिन टेक्नोलॉजीज पर करें चेक KFin टेक्नोलॉजीज की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: https://ipostatus.kfintech.com/

‘Select IPO’ सेक्शन में, ‘Jio Platforms Ltd’ पर क्लिक करें

अपना IPO एप्लिकेशन नंबर, PAN या डीमैट अकाउंट नंबर भरें

‘Submit’ पर क्लिक करें कितना है GMP? मंगलवार 27 अक्टूबर को जियो प्लेटफॉर्म्स का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) मजबूत बना हुआ है, जो कंपनी के स्टॉक मार्केट डेब्यू से पहले सकारात्मक माहौल का संकेत है। बाजार जानकारों के अनुसार, 27 अक्टूबर को जियो प्लेटफॉर्म्स के IPO शेयरों के लिए ग्रे मार्केट प्रीमियम 244 रुपये प्रति शेयर चल रहा है।

Jio के IPO का इश्यू प्राइस 1,119 रुपये प्रति शेयर है, जबकि इसका लेटेस्ट GMP 244 रुपये है। इस हिसाब से अनुमानित लिस्टिंग प्राइस 1,363 रुपये है। इसका मतलब है कि इश्यू प्राइस पर 21.81% का संभावित प्रीमियम मिल सकता है।