69000% बढ़ा मूवी थियेटर चलाने वाली कंपनी का रेवेन्यू, प्रॉफिट हो गया 23 गुना; शेयर में लगा अपर सर्किट

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। सिटी पल्स मल्टीवेंचर्स लिमिटेड का शेयर सोमवार 26 अक्टूबर 2026 को 5 प्रतिशत ऊपरी सर्किट के साथ 113.36 रुपये पर पहुंच गया। कंपनी ने 30 सितंबर, 2026 को समाप्त हुई छमाही में रेवेन्यू और प्रॉफिट में तेज वृद्धि की जानकारी दी, जिसके बाद कंपनी का शेयर उछला।

कंपनी ने ₹1,613.75 करोड़ का रेवेन्यू हासिल किया, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह ₹2.31 करोड़ रहा था, जो लगभग 69,714 फीसदी की ग्रोथ दर्शाता है।

प्रॉफिट और EPS में शानदार बढ़ोतरी सिटी पल्स का नेट प्रॉफिट पिछले वर्ष की इसी अवधि में ₹99.02 लाख से बढ़कर ₹23.49 करोड़ (23 गुना से अधिक) हो गया। वहीं टैक्स से पहले का प्रॉफिट ₹1.34 करोड़ से बढ़कर ₹31.74 करोड़ हो गया। इसी तरह प्रति शेयर आय (EPS) ₹0.93 से बढ़कर ₹21.31 हो गई। इसका स्टॉक भी कंसोलिडेटेड इनकम के आधार पर 7 गुना से कम प्राइस-टू-इनकम (P/E) गुणक पर ट्रेड कर रहा है।

कैसे रहे स्टैंडअलोन नतीजे? स्टैंडअलोन आधार पर, सिटी पल्स की रेवेन्यू ₹13.27 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह ₹2.31 करोड़ रहा था। स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट ₹99.02 लाख से बढ़कर ₹1.66 करोड़ हो गया। स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड आंकड़ों के बीच का गैप ग्रुप के कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में शामिल बिजनेसों के वित्तीय योगदान को दर्शाता है।

कंपनी की बैलेंस शीट में भी इस अवधि के दौरान परिवर्तन दर्ज किए गए। कुल कंसोलिडेटेड प्रॉपर्टी 30 सितंबर, 2026 तक बढ़कर ₹146.08 करोड़ हो गई, जो मार्च 2026 के अंत में ₹101.68 करोड़ थी। शेयरधारकों के फंड ₹93.76 करोड़ से बढ़कर ₹130.11 करोड़ हो गए, जबकि रिजर्व्स और सरप्लस ₹83.09 करोड़ से बढ़कर ₹119.09 करोड़ हो गए।

कैश और बैंक बैलेंस कंपनी का कैश और बैंक बैलेंस ₹12.26 करोड़ रहा, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में यह ₹6.84 करोड़ रहा। ट्रेड रिसीवेबल्स ₹22.07 करोड़ दर्ज की गईं, जबकि पेड-अप इक्विटी शेयर कैपिटल 30 सितंबर 2026 तक ₹11.03 करोड़ रही।

हर घर सिनेमा घर पहल के तहत 100 स्क्रीन की योजना अपने नतीजों के साथ, सिटी पल्स मल्टीवेंटर्स ने हर घर सिनेमा घर पहल के माध्यम से अपने सिनेमा प्रदर्शन बिजनेस का विस्तार करने की भी योजना बनाई है। इस कार्यक्रम के तहत, कंपनी का लक्ष्य टियर 2 और टियर 3 शहरों में फ्रेंचाइजी-आधारित मिनीप्लेक्स थिएटर मॉडल के माध्यम से 100 स्क्रीन स्थापित करना है।

यह इनिशिएटिव्स छोटे शहरों में सिनेमा को अधिक सुलभ और सस्ती बनाने के लिए है, जबकि स्थानीय उद्यमियों और फ्रेंचाइजी भागीदारों के लिए व्यापार के अवसर पैदा करती है। कंपनी ने अपने रेवेन्यू सोर्सेज को विविधता देने, ऑपरेशन का विस्तार करने और अपने कारोबारों में एफिशिएंसीज में सुधार के लिए अपनी हालिया सहायक अधिग्रहणों को भी उजागर किया है।