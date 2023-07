12 बिलियन डॉलर से अधिक बढ़ा भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, गोल्ड रिजर्व में भी आई तेजी

RBI के आंकड़ो के मुताबिक विदेशी मुद्रा भंडार में भारत की स्थिति मजबूत हुई है। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में कुल भंडार 1.23 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 596.28 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। ये ध्यान दिया जा सकता है कि अक्टूबर 2021 में देश की विदेशी मुद्रा किटी 645 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई थी।

India's forex kitty swells by USD 12.74 bn to USD 609.02 billion

