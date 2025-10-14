FD vs Lumpsum: सिर्फ ₹2 लाख निवेश करके बन जाएंगे करोड़पति, पर लगेंगे इतने साल; समझ लें पूरा कैलकुलेशन

नई दिल्ली| अगर आप सिर्फ दो लाख रुपए निवेश करके करोड़पति बनना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल, एकमुश्त निवेश करने के दो बेहतरीन विकल्प होता हैं। पहला- FD यानी फिक्स डिपॉजिट और दूसरा- लमसम (Lump sum)। जहां एफडी सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न देती है, तो वहीं लमसम इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में फायदेमंद साबित हो सकती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि दो लाख के निवेश पर कौन पहले करोड़पति (fixed deposit vs lump sum) बनाएगा? तो चलिए पूरा कैलकुलेशन समझते हैं।

1. What is Lump sum : लमसम क्या है? लमसम का मतलब है- एकमुश्त या फिर इकट्ठा निवेश। यानी जब आप किसी म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में पूरी रकम एक बार में इन्वेस्ट करते हैं तो उसे लमसम निवेश कहते हैं। इसमें पैसे को किस्तों में जमा करने की जरूरत नहीं होती। आसान शब्दों में समझें तो मान लीजिए आपके पास दो लाख रुपए हैं और आपने पूरा पैसा एक साथ किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश कर दिया। इसमें रिटर्न मार्केट पर निर्भर करता है। अगर मार्केट अच्छा चला तो रिटर्न FD से कई गुना ज्यादा हो सकता है।

यह भी पढ़ें- SIP या फिर लमसम, म्यूचुअल फंड में कौन देता है ज्यादा रिटर्न? पांच पॉइंट में समझें पूरा कैलकुलेशन 2. What is Fixed Deposit : एफडी क्या है? एफडी एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है, जिसमें आप निश्चित समय के लिए बैंक में एकमुश्त राशि जमा कर सकते हैं। FD में जमा राशि पर एक निश्चित दर से ब्याज मिलता है, जो आमतौ पर 7 से 8.50 प्रतिशत तक हो सकता है। एफडी को आप पोस्ट ऑफिस में भी फिक्स कर सकते हैं। यह सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। लेकिन इमसें रिटर्न बहुत लिमिटेड होता है।

3. सबसे अहम सवाल, पहले कौन बनाएगा करोड़पति? तुलना का पॉइंट लमसम (Lump Sum) फिक्स डिपॉजिट (FD) जोखिम ज्यादा (मार्केट पर निर्भर) बहुत कम रिटर्न 15% तक (लॉन्ग टर्म में) 8% तय (औसत) लिक्विडिटी कभी भी बेच सकते हैं (कुछ लॉक-इन छोड़कर) समय से पहले तोड़ने पर पेनल्टी सिक्योरिटी मार्केट रिस्क गारंटीड करोड़पति बनने का समय 28 साल में 2 लाख के बनेंगे 1 करोड़ रुपए 51 साल में 2 लाख के बनेंगे 1 करोड़ रुपए 4. एफडी और लमसम का कैलकुलेशन मान लीजिए, आपने किसी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में 2 लाख रुपए की एफडी की, जिसमें आपको सालाना 8 प्रतिशत ब्याज मिलेगा। तो इसमें आप चक्रवृद्धि (₹2 lakh investment compounding comparison) ब्याज के हिसाब से 51 साल में करोड़पति बनेंगे। वहीं, एफडी के मुकाबले लमसम आधे से भी कमय समय में आपको करोड़पति बना सकता है। उदाहरण के लिए आपने किसी म्यूचुअल फंड में दो लाख रुपए निवेश किए, जिसमें आपको सालाना 15 प्रतिशत रिटर्न मिलता है तो आप 28 साल से भी कम समय में करोड़पति बन जाएंगे। क्योंकि लॉन्ग टर्म में लमसम, एफडी से 3 गुना ज्यादा तक का रिटर्न दे सकता है।