बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| चीन अक्सर अपनी बदमाशी के लिए चर्चा में रहता है। भारत समेत अन्य देशों से आनी वाले खाद्य पदार्थों की खेप को GMO का बहाना बनाकर रिजेक्ट करने वाला चीन अब खुद उसी जाल में फंस गया है। यूरोपीय संघ (EU) ने 15 सितंबर के बाद से चीन से आए चावल आधारित तीन खाद्य उत्पादों की खेपों को सीमा से वापस लौटा दिया है। इन उत्पादों में प्रतिबंधित जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म (GMO) यानी आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव पाए गए हैं।

रैपिड अलर्ट सिस्टम फॉर फूड एंड फीड (RASFF) के नॉटिफिकेशन के अनुसार, इनमें से दो खेपों को नवंबर में और एक को 24 सितंबर को खारिज किया गया। इसके साथ ही चीन से आने वाली उन खेपों की संख्या आठ हो गई है, जिनमें GMO की मौजूदगी पाई गई है।

नवंबर में दो खेपों में मिला GMO RASFF की 11 नवंबर की अधिसूचना के अनुसार, चीन से आए बारबेक्यू फ्लेवर वाले राइस क्रैकर्स (चावल से बने कुरकुरे स्नैक्स) में अनधिकृत GMO पाए गए। बिजनेसलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में जर्मनी ने सीमा पर खेप को खारिज करने की अधिसूचना जारी की। इससे पहले 9 नवंबर को जर्मनी ने एक अन्य खेप में भी चावल के अनऑथराइज्ड GMO की पुष्टि की थी।

वहीं, 24 सितंबर को बेल्जियम ने चीन से आए राइस केक में गैर-अधिकृत GMO की मौजूदगी की सूचना दी थी। इस साल इससे पहले जारी अधिसूचनाओं में चीन से आए राइस क्रैकर्स, नूडल्स और चावल के आटे की खेपों में भी GMO पाए गए थे।

पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे मामले चीन के चावल आधारित खाद्य उत्पादों में अनऑथराइज्ड GMO सामग्री मिलने के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। माना जा रहा है कि यह उन GMO सामग्रियों के बाजार में पहुंचने का नतीजा हो सकता है, जिनका चीन पहले वैज्ञानिक परीक्षण कर रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी कृषि विभाग (USDA) के सेवानिवृत्त अर्थशास्त्री फ्रेड गेल ने अपने ब्लॉग 'डिम सम्स' में कहा कि चीन आनुवंशिक रूप से संशोधित चावल की खेती से इनकार करता है, लेकिन अतीत में ऐसे मामले सामने आए हैं, जब साइंटिफिक टेस्टिंग के दौरान उगाए गए GMO चावल की सामग्री लीक होकर चीनी बाजार तक पहुंच गई थी।

मीडिया के व्यापारिक सूत्र के मुताबिक, बीजिंग अब तक GMO चावल के मूल स्रोत का पता लगाने में सफल नहीं हो पाया है। यही वजह है कि इसके अंश निर्यात की जाने वाली खेपों में मिल रहे हैं। चीन भी भारतीय चावल की खेपों को कर रहा वापस इन घटनाक्रमों के बीच चीन इस साल मार्च से कथित तौर पर GMO की मौजूदगी के आरोप में भारत से आने वाले चावल के शिपमेंट भी वापस कर रहा है। भारत के अलावा चीन ने कजाकिस्तान, रूस, यूक्रेन, बेलारूस और जापान से आई कुछ खेपों को भी वापस भेजा है। इन देशों में GMO फसलों की खेती पर प्रतिबंध है।