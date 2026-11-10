Ethanol News: पेट्रोल में बढ़ता मक्के का इस्तेमाल बढ़ाएगा थाली का खर्च! महंगे होंगे अंडे-चिकन, पोल्ट्री इंडस्ट्री पर संकट?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| Ethanol Manufacturing India: आपकी कार-बाइक की टंकी में डलने वाला पेट्रोल अब आपकी रसोई और थाली के खर्च को भारी करने जा रहा है। देश में पेट्रोल के साथ एथनॉल मिलाने (ethanol blending india) के बढ़ते सरकारी लक्ष्यों के बीच अब मक्के की खेती और इसके कमर्शियल इस्तेमाल को लेकर बड़ी चिंताएं सामने आ रही हैं।

तेल विपणन कंपनियों (OMCs) द्वारा E20 पेट्रोल (e20 petrol target) के लिए निकाले गए नए एथनॉल टेंडर में मक्के को सबसे प्रमुख फीडस्टॉक बना दिया गया है, जिसका सीधा असर अब खाने-पीने की चीजों और पशु आहार की कीमतों पर पड़ने की आशंका है।

11 अरब लीटर एथनॉल खरीद का टेंडर हालिया आंकड़ों के मुताबिक, ओएमसी के इस नए टेंडर में मक्के से एथनॉल बनाने के ऑफर बढ़कर कुल मात्रा के 59% तक पहुंच गए हैं, जो पिछले साल 45% थे। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले साल सितंबर तक कुल एथनॉल आपूर्ति में मक्के की हिस्सेदारी करीब 41% थी।

इस साल OMCs ने कुल 11 अरब लीटर एथनॉल की खरीद के लिए टेंडर जारी किया है, जिसके जवाब में डिस्टिलरीज और एथनॉल निर्माताओं ने जरूरत से लगभग 1.8 गुना यानी 19.35 अरब लीटर के भारी-भरकम ऑफर पेश कर दिए हैं।

आखिर क्यों पैदा हुई ये स्थिति? सूखे और कम उत्पादन के चलते सरकार ने गन्ने के रस, बी-हैवी मोलासीस और शुगर सिरप को एथनॉल कार्यक्रम से बाहर कर दिया है। इसके अलावा, भारतीय खाद्य निगम (FCI) के चावल के इस्तेमाल पर भी 7.2 मिलियन टन की सीमा तय कर दी गई है।

यही वजह है कि अब एथनॉल कंपनियों का पूरा फोकस मक्के और खराब अनाजों पर शिफ्ट हो चुका है। हालांकि सरकार ने मक्के से बनने वाले एथनॉल के दाम में 3 रुपए प्रति लीटर की कटौती भी की है, लेकिन इसके बावजूद बाजार में मक्के की कीमतें पिछले साल के मुकाबले दोगुनी हो चुकी हैं।