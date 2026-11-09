Ethanol Controversy: पेट्रोल में कैसे-कहां मिलाया जाता है एथनॉल? टैंकर, डिपो या पेट्रोल पंप, 20% ब्लेंडिंग का पूरा प्रोसेस

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| कर्नाटक में पेट्रोल में तय सीमा से ज्यादा एथनॉल मिलाने के आरोपों ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। राज्य सरकार का दावा है कि कुछ पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल में 20% की निर्धारित मात्रा से ज्यादा, यहां तक कि 31% तक एथनॉल मिलाया जा रहा है। हालांकि, इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम जैसी तेल कंपनियों ने इन आरोपों को खारिज किया है।

केंद्र सरकार ने भी साफ किया है कि देश में E20 यानी 20% एथनॉल मिश्रित पेट्रोल (E20 petrol India) की व्यवस्था लागू है। ऐसे में सवाल है कि आखिर पेट्रोल में एथनॉल कहां मिलाया जाता है? क्या पेट्रोल पंप पर कर्मचारी इसे मिलाते हैं या यह काम तेल कंपनियों के डिपो में होता है? आइए समझते हैं पूरा प्रोसेस।

कर्नाटक में क्यों मचा है विवाद? कर्नाटक सरकार पेट्रोल के नमूनों की लैब जांच करा रही है। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने रविवार को आरोप लगाया कि पेट्रोल में ज्यादा एथनॉल (Karnataka ethanol controversy) मिलाने के मामले में प्रोसेसिंग यूनिट्स भी शामिल हैं। राज्य के मंत्री रिजवान अरशद सोमवार को इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट जारी करने वाले हैं। इसमें कथित तौर पर ज्यादा इथेनॉल ब्लेंडिंग कहां और कैसे की जा रही है, इसके सबूत पेश किए जाएंगे। दूसरी तरफ, तेल कंपनियों ने गड़बड़ी के आरोपों से इनकार किया है।

पेट्रोल में एथनॉल कौन और कहां मिलता है? भारत में पेट्रोल में एथनॉल मिलाने का काम आमतौर पर तेल कंपनियों के डिपो और टर्मिनल पर होता है। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी कंपनियां इस प्रक्रिया को संभालती हैं। एथनॉल बनाने वाली डिस्टिलरी से इसकी सप्लाई तेल कंपनियों के डिपो तक पहुंचती है। वहां पेट्रोल के साथ तय अनुपात में एथनॉल मिलाकर तैयार ईंधन पेट्रोल पंपों तक भेजा जाता है।

इन-लाइन और स्प्लैश ब्लेंडिंग क्या है? एथनॉल मिलाने के लिए मुख्य रूप से दो तरीके इस्तेमाल होते हैं। इन-लाइन ब्लेंडिंग: पाइपलाइन से गुजर रहे पेट्रोल में तय मात्रा में इथेनॉल मिलाया जाता है। पूरी प्रक्रिया नियंत्रित सिस्टम के जरिए होती है।

स्प्लैश ब्लेंडिंग: इसमें बेस पेट्रोल के साथ इथेनॉल सीधे टैंकर या डिलीवरी ट्रक में डाला जाता है।

ICRIER की अध्ययन रिपोर्ट में इन दोनों तकनीकों के बारे में जानकारी दी गई है। हालांकि, देश के सभी डिपो में एक ही तरीका इस्तेमाल नहीं होता। E20 पेट्रोल में कितनी एथनॉल ब्लेंडिंग की अनुमति? केंद्र सरकार ने फिलहाल E20 पेट्रोल की व्यवस्था लागू की है। पेट्रोलियम मंत्रालय के 8 नवंबर 2026 के स्पष्टीकरण के मुताबिक, इसमें एथनॉल की स्वीकार्य मात्रा 19% से 21% के बीच हो सकती है। इसके लिए ईंधन को भारतीय मानक IS 17021 के अनुरूप होना जरूरी है।

सरकार के मुताबिक, 27 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से लिए गए 893 पेट्रोल नमूनों की जांच में इथेनॉल की मात्रा निर्धारित सीमा के भीतर मिली। हालांकि, यह आंकड़ा जांचे गए नमूनों का है, देश में बिकने वाले हर लीटर पेट्रोल की जांच का नहीं।

पानी से बचाना क्यों जरूरी है? इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उसे पानी से बचाना जरूरी है। स्टोरेज टैंक साफ होने चाहिए और उनमें मौजूद पानी व तलछट को हटाना जरूरी होता है। पानी की मौजूदगी से ईंधन दूषित होने और टैंक में जंग लगने का खतरा रहता है।

इंडियन ऑयल की मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइडलाइंस के मुताबिक, टैंकों में पानी और इथेनॉल की मात्रा जांचने का प्रावधान है। अगर इथेनॉल की मात्रा तय सीमा में नहीं मिलती, तो पेट्रोल की बिक्री रोककर संबंधित अधिकारियों को सूचना दी जाती है।

पेट्रोल पंप की क्या है जिम्मेदारी? इस पूरी व्यवस्था में तेल कंपनियों की जिम्मेदारी तय मानकों के मुताबिक पेट्रोल और इथेनॉल का सही मिश्रण तैयार करना है। वहीं, पेट्रोल पंप डीलर की जिम्मेदारी ग्राहकों को निर्धारित गुणवत्ता वाला ईंधन बेचना है।