दिल्ली में आयोजित हुए Prithvi ESG Awards, ईएसजी क्षेत्र में अच्छा काम करने वाली कंपनियों को किया गया सम्मानित

Prithvi ESG awards 2023 ईएसजी रिसर्च फाउंडेशन (ESG Research Foundation) ने दिल्ली में पृथ्वी ईएसजी अवार्ड्स आयोजित किए थे। इसमें केंद्रीय कानून मंत्री और संसदीय कार्य एवं संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ एमवी राव अभिनेता विवेक ओबेरॉय के साथ अन्य कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे।

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। ईएसजी (एनवायरनमेंट, सोशल, गवर्नेंस) रिसर्च फाउंडेशन की ओर से ग्लोबल पृथ्वी ईएसजी अवार्ड्स वितरित करने के करने के लिए ग्लोबल कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली के शांगरीला होटल में आयोजित की गई थी। ये अवार्ड्स उन कंपनियों को दिए गए, जिन्होंने ईएसजी गाइडलाइन्स को अच्छे से लागू किया था। भारत सरकार में केंद्रीय कानून मंत्री और संसदीय कार्य एवं संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। इसके अलावा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ एमवी राव, अभिनेता विवेक ओबेरॉय के साथ अन्य कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। 200 से अधिक कंपनियों ने लिया भाग इस अवार्ड्स में 200 से अधिक कंपनियों और संस्थाओं के लीडर्स, बैंकर्स, निवेशक, परोपकारी, पर्यावरणविद्, सरकारी संगठन और अन्य संस्थाओं के सदस्य शामिल हुए। इसमें कई कंपनियों को ESG में अच्छा कार्य करने के लिए अवार्ड से सम्मानित किया गया। एमवी राव ग्लोबल पृथ्वी अवार्ड्स 2023 के जूरी के अहम सदस्यों में से एक थे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामानुजम कॉलेज के बीच बैंक के कर्मचारियों की क्षमता को बढ़ाने के लिए ईएसजी और स्थिरता के बुनियादी सिद्धांतों पर ऑनलाइन कॉर्स तैयार करने के लिए एमओयू हुआ है। इसके साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर विवेक वाही ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और हांगझू एशियाई गेम्स के प्रमुख स्पॉन्सर के रूप में भारत की पैरालंपिक समिति को एक मंजूरी पत्र सौंपा। ये गेम 22 से लेकर 28 अक्टूबर, 2023 तक चीन में आयोजित किए जाएंगे। ये सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसरों के संबंध में समतापूर्ण समाज के विकास का एक हिस्सा होगा जो ईएसजी में प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से एक है।

