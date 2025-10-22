Language
    EPFO ने बदले ये बड़े नियम, आप पर कैसे होगा इसका असर; पढ़ें डिटेल्स

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 09:23 AM (IST)

    पीएफ नियंत्रित करने वाली संस्था ईपीएफओ ने कई बड़े नियम में बदलाव (EPFO New Rules) किए हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। अगर आप भी नौकरीपेशा है और सैलरी का कुछ हिस्सा हर महीने पीएफ में जाता है, तो ये खबर आपके लिए है। आइए जानते हैं कि ईपीएफओ की ओर से कौन-से नियम बदले गए हैं।

    नई दिल्ली। पीएफ नियंत्रित करने वाली संस्था ईपीएफओ ने कई बड़े नियम में बदलाव किए हैं। इन बदलावों का फायदा उन्हें मिलेगा, जो ईपीएफओ के तहत अपना पीएफ जमा करते हैं। हर महीने सैलरी का कुछ हिस्सा पीएफ खाते में जमा होता है। 

    अगर आप भी पीएफ खाते में पैसा जमा करते हैं, तो आपको नियमों में हुए बदलाव का सीधा फायदा मिलने वाला है। आइए अब इन बदलावों के बारे में भी जान लेते हैं। 

    क्या-क्या बदलेगा?

    सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ईपीएफओ की ओर से पेंशन में बड़ा बदलाव किया है। पहले ईपीएफओ के तहत रिटायर होने पर आप 7500 रुपये प्रति माह तक अधिकतम पेंशन ले सकते हैं। इसकी सीमा अब बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह कर दी है। 

    इस बदलाव के बाद उन एक्स कर्मचारियों राहत मिलेगी, जिनकी सैलरी तो ज्यादा थी, लेकिन पेंशन लिमिट तक ही मिल रही थी। 

    50 साल में ही निकाल में लेंगे पेंशन

    पहले आप कम से कम 58 साल का होने पर ही ईपीएफओ से पैसा निकाल सकते थे। लेकिन अब आप 50 साल की उम्र में ही ईपीएफओ के तहत पेंशन का लाभ उठा पाएंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पेंशन जल्दी लेता है, तो उसे पेंशन अमाउंट कम मिल सकता है। 

    ऑनलाइन मिलेगा पेंशन क्लेम 

    पहले पेंशन क्लेम काफी मुश्किल था। अप्रूवल मिलने में ही महीनों का समय लग जाता था। लेकिन अब ईपीएफओ ने ज्यादातर सर्विस डिजिटलाइज कर दी है। अब पेंशन क्लेम के लिए फॉर्म भरने से लेकर क्लेम अप्रूवल तक सभी चीजें ऑनलाइन हो सकती है। 

    नौकरी बदलने में नहीं होगी परेशानी

    पहले अगर कोई नौकरी बदलता था, तो उसे अपना पुराना रिकॉर्ड नए ऑफिस में ट्रांसफर करना पड़ता था। लेकिन अब ये ऑट