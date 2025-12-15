PF Passbook में 3 से 6 महीने की देरी से ब्याज दिखे, तो क्या इससे होता है नुकसान? EPFO ने दूर किया कंफ्यूजन!
Employees Provident Fund Interest Rules: ईपीएफओ ने स्पष्ट किया है कि EPF पर ब्याज की गणना संगठन के पास मौजूद बैलेंस पर होती है। पासबुक में ब्याज अपडेट ...और पढ़ें
Employees Provident Fund Interest Rules: अगर आप नौकरीपेशा हैं और हर महीने आपकी सैलरी से PF कटता है, तो यह खबर आपके लिए है। आमतौर पर कर्मचारी यह देखकर परेशान हो जाते हैं कि EPF ब्याज घोषित होने के बाद भी पासबुक (EPF interest crediting rule) में रकम 3 से 6 महीने, या उससे भी ज्यादा समय तक अपडेट नहीं होती। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या इस देरी से पीएफ होल्डर को कोई आर्थिक नुकसान होता है? तो इस कंफ्यूजन को अब EPFO ने पूरी तरह दूर कर दिया है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के मुताबिक, EPF पर ब्याज उसी बैलेंस पर कैलकुलेट होता है, जो संगठन के पास मौजूद होता है। यह कोई अनुमानित रकम नहीं होती, बल्कि एक तय राशि होती है, जिसे हर सदस्य के खाते में उसके बैलेंस के हिसाब से जोड़ा जाता है।
क्या कहता है EPFO का नियम?
ईपीएफ स्कीम 1952 के पैरा 60 और ईपीएफओ (EPF Scheme 1952 para 60) की वेबसाइट पर मौजूद FAQ नंबर 393 में इस बारे में साफ तौर पर जानकारी दी गई है। इसके मुताबिक, "मेंबर पासबुक में ब्याज अपडेट होना केवल एक एंट्री प्रोसेस है। पासबुक में ब्याज किस तारीख को दिखता है, इसका किसी भी तरह का वित्तीय असर नहीं पड़ता।"
EPFO ने साफ किया है कि पूरे साल कर्मचारी के पीएफ (PF) खाते में मौजूद मंथली रनिंग बैलेंस पर जो भी ब्याज बनता है, वह साल के अंत में क्लोजिंग बैलेंस में जोड़ दिया जाता है। यही रकम अगले साल के लिए ओपनिंग बैलेंस बन जाती है। इसलिए अगर पासबुक में ब्याज 3 से 6 महीने की देरी से दिखे, तब भी कर्मचारी को एक भी रुपए का नुकसान नहीं होता।
पीएफ निकालने वालों का भी कंफ्यूजन दूर
इतना ही नहीं, EPFO ने पीएफ निकालने वालों को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की है। ईपीएफओ के मुताबिक, "अगर कोई सदस्य ब्याज अपडेट होने से पहले ही अपना EPF निकाल लेता है, तो भी क्लेम सेटलमेंट के समय सिस्टम अपने आप देय ब्याज की गणना करके पूरा भुगतान करता है।" यानी नौकरी बदलने, रिटायरमेंट या किसी मजबूरी में PF निकालते वक्त भी पूरा ब्याज मिलता है, चाहे पासबुक में एंट्री हुई हो या नहीं।
सरल शब्दों में समझें तो:
- PF ब्याज देर से दिखे, तो घबराने की जरूरत नहीं
- आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहता है
- PF निकालते समय भी पूरा ब्याज मिलता है
- देरी सिर्फ सिस्टम अपडेट की होती है, नुकसान की नहीं
इसलिए अगली बार अगर आपकी पीएफ पासबुक (EPF passbook update delay) में ब्याज देर से अपडेट हो, तो निश्चिंत रहें। EPFO के नियम यह सुनिश्चित करते हैं कि नौकरीपेशा कर्मचारियों के पैसे का एक भी हिस्सा न तो अटकेगा और न ही घटेगा।
