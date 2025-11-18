'कॉपीकैट कहीं का', एलन मस्क ने क्यों उड़ाया अमेजन फाउंडर का मजाक? जेफ बेजोस को लेकर कह दी बड़ी बात

नई दिल्ली| दुनिया के दो दिग्गज अरबपति चर्चा में हैं। पहले हैं- अमेजन फाउंडर जेफ बेजोस (Jeff Bezos) और दूसरे हैं- टेस्ला व एक्स के मालिक एलन मस्क (Elon Musk)। दरअसल, जेफ बेजोस ने सोमवार को ऐलान किया कि वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इंडस्ट्री में कदम रखने रखने जा रहे हैं। जिसके बाद दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने उनका मजाक उड़ाया। हद तो तब हो गई, जब उन्होंने जेफ बेजोस को पब्लिकली 'कॉपीकैट' तक कह दिया। आखिर ये पूरा मामला है क्या? विस्तार से समझते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बेजोस ने लॉन्च की AI कंपनी जेफ बेजोस (Jeff bezos) ने एक नई AI कंपनी लॉन्च की है, जिसका नाम है Project Prometheus। इस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने करीब 6.2 बिलियन डॉलर (करीब 55 हजार करोड़ रुपए) की भारी-भरकम फंडिंग जुटाई है, जिसमें उनकी खुद की इन्वेस्टमेंट भी शामिल है।

मस्क ने क्यों कहा कॉपीकैट? Project Prometheus की घोषणा होते ही एलन मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट को रीपोस्ट किया। जिसमें लिखा था- "जेफ बेजोस ने एक नया एआई स्टार्टअप बनाया है, जिसके वे Co-CEO होंगे। मस्क ने इसी रीपोस्ट करते हुए लिखा- 'हाहाहा- नो वे'। और साथ में कॉपी लिखकर कैट वाला इमोजी पोस्ट कर दिया। इसी के साथ दोनों के बीच पुरानी राइवलरी फिर चर्चा में आ गई।

Haha no way 😂



Copy 🐈 https://t.co/TG8UMrWwQr — Elon Musk (@elonmusk) November 17, 2025 बिजनेस की दुनिया में मस्क और बेजोस का कॉम्पीटिशन नया नहीं है। स्पेस सेक्टर में SpaceX और Blue Origin के बीच मुकाबला पहले से चल रहा है। उस समय भी मस्क ने बेजोस को "कॉपीकैट" कहकर ट्रोल किया था। AI की रेस आसान नहीं हालांकि Project Prometheus की राह आसान नहीं होगी। AI इंडस्ट्री में पहले से Google का Gemini, OpenAI का ChatGPT, Meta AI, DeepSeek जैसे बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं। खुद मस्क भी अपने AI मॉडल Grok के साथ इस रेस में उतर चुके हैं।