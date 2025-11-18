Language
    'कॉपीकैट कहीं का', एलन मस्क ने क्यों उड़ाया अमेजन फाउंडर का मजाक? जेफ बेजोस को लेकर कह दी बड़ी बात

    By Ankit Kumar Katiyar Edited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 09:26 PM (IST)

    अमेजन के जेफ बेजोस ने नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी 'Project Prometheus' शुरू की है। जिसके बाद टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने उन्हें 'कॉपीकैट' कहकर मज़ाक उड़ाया। बेजोस ने इस प्रोजेक्ट के लिए 6.2 बिलियन डॉलर की फंडिंग जुटाई है, जिसका उद्देश्य इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग के लिए AI टूल्स बनाना है। मस्क और बेजोस के बीच पहले से ही प्रतिस्पर्धा है, और इस घटना ने उनकी प्रतिद्वंद्विता को और बढ़ा दिया है।

    'कॉपीकैट कहीं का', एलन मस्क ने क्यों उड़ाया अमेजन फाउंडर का मजाक? जेफ बेजोस को लेकर कह दी बड़ी बात

    नई दिल्ली| दुनिया के दो दिग्गज अरबपति चर्चा में हैं। पहले हैं- अमेजन फाउंडर जेफ बेजोस (Jeff Bezos) और दूसरे हैं- टेस्ला व एक्स के मालिक एलन मस्क (Elon Musk)। दरअसल, जेफ बेजोस ने सोमवार को ऐलान किया कि वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इंडस्ट्री में कदम रखने रखने जा रहे हैं। जिसके बाद दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने उनका मजाक उड़ाया। हद तो तब हो गई, जब उन्होंने जेफ बेजोस को पब्लिकली 'कॉपीकैट' तक कह दिया। आखिर ये पूरा मामला है क्या? विस्तार से समझते हैं।

    बेजोस ने लॉन्च की AI कंपनी

    जेफ बेजोस (Jeff bezos) ने एक नई AI कंपनी लॉन्च की है, जिसका नाम है Project Prometheus। इस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने करीब 6.2 बिलियन डॉलर (करीब 55 हजार करोड़ रुपए) की भारी-भरकम फंडिंग जुटाई है, जिसमें उनकी खुद की इन्वेस्टमेंट भी शामिल है।

    क्या है Project Prometheus?

    इस AI प्रोजेक्ट का लक्ष्य इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एडवांस्ड AI टूल्स बनाना है। इन टूल्स का इस्तेमाल एयरोस्पेस, ऑटोमोबाइल और हाई-एंड कंप्यूटर इंडस्ट्री में किया जा सकेगा। मतलब, यह प्रोजेक्ट भविष्य की तकनीक पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है।

    मस्क ने क्यों कहा कॉपीकैट?

    Project Prometheus की घोषणा होते ही एलन मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट को रीपोस्ट किया। जिसमें लिखा था- "जेफ बेजोस ने एक नया एआई स्टार्टअप बनाया है, जिसके वे Co-CEO होंगे। मस्क ने इसी रीपोस्ट करते हुए लिखा- 'हाहाहा- नो वे'। और साथ में कॉपी लिखकर कैट वाला इमोजी पोस्ट कर दिया। इसी के साथ दोनों के बीच पुरानी राइवलरी फिर चर्चा में आ गई।

    बिजनेस की दुनिया में मस्क और बेजोस का कॉम्पीटिशन नया नहीं है। स्पेस सेक्टर में SpaceX और Blue Origin के बीच मुकाबला पहले से चल रहा है। उस समय भी मस्क ने बेजोस को "कॉपीकैट" कहकर ट्रोल किया था।

    AI की रेस आसान नहीं

    हालांकि Project Prometheus की राह आसान नहीं होगी। AI इंडस्ट्री में पहले से Google का Gemini, OpenAI का ChatGPT, Meta AI, DeepSeek जैसे बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं। खुद मस्क भी अपने AI मॉडल Grok के साथ इस रेस में उतर चुके हैं।

    मस्क दुनिया में सबसे अमीर हैं तो बेजोस...

    ब्लूमबर्ग बिलिनेयर इंडेक्स के मुताबिक, एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उनकी कुल नेटवर्थ 435 बिलियन डॉलर (करीब 38.52 लाख करोड़ रुपए) है। जबकि जेफ बेजोस उनसे दो पायदान पीछे हैं और दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उनकी कुल नेटवर्थ 255 बिलियन डॉलर (करीब 22.58 लाख करोड़ रुपए) है।

