Q2 Result Live: शेयर बाजार में अर्निंग सीजन जारी है और 29 अक्तूबर को L&T, कोल इंडिया, सीजी पावर, एचपीसीएल, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, पी बी फिनटेक, एनएमडीसी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड समेत 64 कंपनियां अपने नतीजे जारी करने वाली हैं।

वरुण बेवरेजेज ने अपनी तीसरी तिमाही के नतीजों का ऐलान कर दिया है। कंपनी को Q2(जुलाई-सितंबर) में 741 करोड़ रुपये का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट हुआ है। यह कैलेंडर वर्ष 25 की तीसरी तिमाही के 619.6 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ से 19.6% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। इस बीच, कंपनी का परिचालन राजस्व सालाना आधार पर 2% से अधिक बढ़कर 5,047.7 करोड़ रुपये हो गया।