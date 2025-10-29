Q2 Result: एनएमडीसी, L&T, कोल इंडिया समेत 64 कंपनियों के नतीजे आज, ये रहा लेटेस्ट अपडेट
29 अक्तूबर को L&T, कोल इंडिया, वरुण बीवरेज, सीजी पावर, एचपीसीएल, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, पी बी फिनटेक, एनएमडीसी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड समेत 64 कंपनियां अपने नतीजे जारी करने वाली हैं।
वरुण बेवरेजेज ने अपनी तीसरी तिमाही के नतीजों का ऐलान कर दिया है। कंपनी को Q2(जुलाई-सितंबर) में 741 करोड़ रुपये का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट हुआ है। यह कैलेंडर वर्ष 25 की तीसरी तिमाही के 619.6 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ से 19.6% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। इस बीच, कंपनी का परिचालन राजस्व सालाना आधार पर 2% से अधिक बढ़कर 5,047.7 करोड़ रुपये हो गया।
Q2 Result Live: पॉलिसी बाजार, महानगर गैस और रेडिको खेतान के नतीजों पर भी रहेगी नजर
29 अक्तूबर को करीब 64 कंपनीज वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही के नतीजों का ऐलान करने वाली हैं। इनमें अपार इंडस्ट्रीज, एपीएल अपोलो ट्यूब्स, BHEL, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज, कोल इंडिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (HPCL), महानगर गैस (MGL),PB फिनटेक (पॉलिसीबाज़ार), रेडिको खेतान, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, रेमंड लाइफस्टाइल और यूनाइटेड ब्रुअरीज (UBL) जैसे बड़े नाम शामिल हैं।
Q2 Results LIVE: वरुण बीवरेज 741 करोड़ रुपये का मुनाफा, नतीजों से 7% उछला शेयर
Varun Beverages Result: वरुण बेवरेजेज को Q2(जुलाई-सितंबर) में 741 करोड़ रुपये का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट हुआ है। सालाना आधार पर कंपनी के प्रॉफिट में 19.6% की वृद्धि हुईहै। वहीं,कंपनी का परिचालन राजस्व सालाना आधार पर 2% से अधिक बढ़कर 5,047.7 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी की ओर से दिए इन शानदार नतीजों के बाद वरुण बीवरेज के शेयर 7 फीसदी से ज्यादा उछल गए हैं और 490 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं।