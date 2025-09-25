ये सही है! अब Whatsapp में मिल ही जाएगा Aadhaar Card, कैसे करें डाउनलोड; स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

नई दिल्ली। बच्चे से लेकर वृद्ध व्यक्ति हर किसी के पास आज आधार कार्ड मौजूद है। इसके बिना कोई काम संभव नहीं है। आधार कार्ड आज सिर्फ डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि ये देश के हर नागरिक की पहचान बन गया है। आमतौर पर आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए यूजर्स को UIDAI के लंबे प्रोसेस से गुजरना होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं करना पडे़गा।

यूजर्स अब व्हाट्सअप(Whatsapp) के जरिए अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बिना वक्त गवाएं इसका प्रोसेस समझ लेते हैं-

Whatsapp के जरिए कैसे करें Aadhaar डाउनलोड?

स्टेप 1- सबसे पहले आपको 91-9013151515 नंबर अपने फोन पर My Gov Helpdesk के नाम से सेव करना होगा।

स्टेप 2- अब इस नंबर पर Whatsapp के जरिए नमस्ते या Hi लिखकर भेजें।

स्टेप 3- इसके बाद आपको Digi Locker का ऑप्शन चुनना होगा।

स्टेप 4- फिर Digi Locker अकाउंट कंफर्म करें, अगर नहीं है, तो पहले इसे बना लें।

स्टेप 5- इसके बाद आपको 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करना होगा।

स्टेप 6- अब मोबाइल नंबर पर मिलने वाले ओटीपी को व्हाट्सअप चेट पर भेजें।

स्टेप 7- ओटीपी वेरीफाई होने के बाद आपके सामने डिजी लॉकर में मौजूद डॉक्यूमेंट की लिस्ट आएगी। इनमें से आधार कार्ड का चयन करें।

स्टेप 8- इसके बाद आपको व्हाट्सअप पर आधार पीडीएफ फॉर्म पर मिल जाएगा।

कितनी बार कर सकते हैं डिटेल अपडेट

uidai के नियम के अनुसार आधार कार्ड में दी गई जानकारी में बदलाव को लेकर अलग-अलग लिमिट रखी गई है। जैसे-

आधार कार्ड में लिखे नाम को दो बार तक बदला जा सकता है।

पता- आधार कार्ड में लिखे पता को कई बार बदला जा सकता है। इसका मतलब है कि इसे लेकर कोई लिमिट नहीं दी गई है।

जन्मतिथि- वही इसमें लिखी जन्मतिथि को सिर्फ एक बार ही बदला जा सकता।

मोबाइल नंबर- आधार कार्ड में लिखे मोबाइल नंबर को कितनी भी बार बदला जा सकता है।

आप इन सभी डिटेल्स को UIDAI की वेबसाइट में बदल सकते हैं।