Dollar vs Rupee: डॉलर के मुकाबले रुपया 7 पैसे की गिरावट के साथ खुला, ये रही वजह

Dollar vs Rupee डॉलर के मुकाबले रुपये पर आज दबाव देखा जा रहा है। बुधवार को यूएस फेड की ओर से ब्याज दरों को लेकर एलान किया जा सकता है जिस कारण निवेशक सर्तक बने हुए हैं। कारोबारी सत्र में अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले घरेलू करेंसी में 7 पैसे की गिरावट देखी गई है। रुपये में गिरावट घरेलू बाजार मजबूत होने के चलते सीमित है।

डॉलर के मुकाबले रुपये में 7 पैसे की गिरावट हुई है।

Your browser does not support the audio element.