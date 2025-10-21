6 लाख करोड़ की शॉपिंग और 50 लाख नौकरियां, GST घटने से इस दीवाली पर बना नया रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा बिका ये सामान

नई दिल्ली। सितंबर में लागू हुई जीएसटी की नई दरों (GST New Rates) और मजबूत उपभोक्ता रुझान के चलते भारत में दीवाली (Diwali Record Sales) पर सामानों की बिक्री रिकार्ड 6.05 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गई। कुल बिक्री में 5.40 लाख करोड़ रुपये वस्तुओं की और 65,000 करोड़ रुपये सेवाओं की बिक्री शामिल है। अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ (कैट) ने अपनी रिसर्च विंग द्वारा राज्यों की राजधानियों और टियर 2 व 3 शहरों सहित 60 प्रमुख वितरण केंद्रों पर किए गए एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है।

कैट के अनुसार, पिछले साल दीवाली की बिक्री 4.25 लाख करोड़ रुपये रही थी। कैट ने कहा कि मुख्य खुदरा व्यापार (विशेष रूप से गैर कारपोरेट और पारपंरिक बाजार) ने कुल व्यापार में 85 प्रतिशत का योगदान दिया, जो भारत के भौतिक बाजारों और छोटे व्यापारियों की जोरदार वापसी को दर्शाता है।