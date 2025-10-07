PM Kisan Yojana: इस राज्य के किसानों की हो गई बल्ले-बल्ले, दिवाली से पहले मिला तोहफा, क्या आपके पास आए पैसे?

दिवाली आने से पहले सरकार की ओर से एक और राज्य के किसानों को तोहफा मिला है। सरकार ने ये जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की है। पीएम किसान योजना की ऑफिशियल अकाउंट पर दी गई जानकारी के मुताबिक कश्मीर के किसानों को सरकार की ओर 2000 रुपये की किस्त दी गई है।

सोशल मीडिया में जारी हुई पोस्ट के अनुसार सरकार ने 8.5 लाख कश्मीर के किसानों को कुल 170 करोड़ रुपये दिए हैं। ये पैसे उनके खाते में डीबीटी के जरिए क्रेडिट हो जाएंगे।

अगर आप भी कश्मीर के किसान है और आपको ये जानना है कि आपके खाते में पैसे आए या नहीं, तो नीचे दिए गए प्रोसेस से समझ सकते हैं।

कैसे करें स्टेटस चेक

स्टेप 1- इसके लिए भी आपको पीएम किसान की वेबसाइट के Farmer Corner पर जाना होगा।

स्टेप 2- अब यहां आपको Beneficiary Status ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 3- फिर यहां आधार नंबर या बैंक अकाउंट नंबर दर्ज करना होगा।

स्टेप 4- इसके बाद Get Data वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।

स्टेप 5- अंत में आपकी स्क्रीन पर पीएम किसान योजना से जुड़ी किस्त का स्टेटस दिख जाएगा।

पीएम किसान योजना में कब-कब आते हैं पैसे?

पीएम किसान योजना को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कहा जाता है। इस योजना के तहत केंद्रीय सरकार किसानों को वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके तहत किसानों को हर साल 6000 रुपये दिए जाते हैं, जो कि तीन अलग-अलग किस्तों में मिलते हैं।