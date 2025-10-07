PM Kisan Yojana: इस राज्य के किसानों की हो गई बल्ले-बल्ले, दिवाली से पहले मिला तोहफा, क्या आपके पास आए पैसे?
दिवाली आने से पहले सरकार की ओर से एक और राज्य के किसानों को तोहफा मिला है। सरकार ने ये जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की है। पीएम किसान योजना की ऑफिशियल अकाउंट पर दी गई जानकारी के मुताबिक कश्मीर के किसानों को सरकार की ओर 2000 रुपये की किस्त दी गई है।
दिवाली आने से पहले सरकार की ओर से एक और राज्य के किसानों को तोहफा मिला है। सरकार ने ये जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की है। पीएम किसान योजना की ऑफिशियल अकाउंट पर दी गई जानकारी के मुताबिक कश्मीर के किसानों को सरकार की ओर 2000 रुपये की किस्त दी गई है।
सोशल मीडिया में जारी हुई पोस्ट के अनुसार सरकार ने 8.5 लाख कश्मीर के किसानों को कुल 170 करोड़ रुपये दिए हैं। ये पैसे उनके खाते में डीबीटी के जरिए क्रेडिट हो जाएंगे।
अगर आप भी कश्मीर के किसान है और आपको ये जानना है कि आपके खाते में पैसे आए या नहीं, तो नीचे दिए गए प्रोसेस से समझ सकते हैं।
कैसे करें स्टेटस चेक
स्टेप 1- इसके लिए भी आपको पीएम किसान की वेबसाइट के Farmer Corner पर जाना होगा।
स्टेप 2- अब यहां आपको Beneficiary Status ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
स्टेप 3- फिर यहां आधार नंबर या बैंक अकाउंट नंबर दर्ज करना होगा।
स्टेप 4- इसके बाद Get Data वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।
स्टेप 5- अंत में आपकी स्क्रीन पर पीएम किसान योजना से जुड़ी किस्त का स्टेटस दिख जाएगा।
पीएम किसान योजना में कब-कब आते हैं पैसे?
पीएम किसान योजना को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कहा जाता है। इस योजना के तहत केंद्रीय सरकार किसानों को वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके तहत किसानों को हर साल 6000 रुपये दिए जाते हैं, जो कि तीन अलग-अलग किस्तों में मिलते हैं।
पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाले पैसे डीबीटी के जरिए सीधा बैंक खाते में क्रेडिट होते हैं। साल 2025 में 24 फरवरी को 19वीं किस्त जारी हो चुकी है। वहीं अब जून में इसकी 20वीं किस्त जारी हो सकती है। इसके बाद अक्टूबर 2025 को इसकी 21वीं किस्त जारी हो जाएगी।
कुछ किसान ऐसे भी है, जिन्हें ये पैसे नहीं मिलेंगे। इसके कई कारण हो सकते हैं।
- जिन किसानों ने अब तक योजना के लिए ई-केवाईसी (PM Kisan e-KYC) नहीं किया है,उनके पैसे अटक सकते हैं। क्योंकि ई-केवाईसी करना बेहद जरूरी है। आप ई-केवाईसी बैंक जाकर या ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं।
- बैंक खाता आधार से लिंक होना भी काफी जरूरी है, इसके बिना भी आपके पैसे अटक सकते हैं। आप ये कार्य अपने बैंक जाकर पूरा कर सकते हैं।
- ई-केवाईसी के लए आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी, एड्रेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट जैसे बिजली का बिल, पानी का बिल, टेलीफोन बिल इत्यादि और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी इत्यादि की जरूरत होगी।
- अगर आपने योजना में अप्लाई करते वक्त या केवाईसी के समय गलत डॉक्यूमेंट सबमिट करें तो भी किस्त अटक सकती है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।