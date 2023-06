Go First के भविष्य पर अगले सप्ताह हो सकता है फैसला, DGCA करेगा स्पेशल ऑडिट

डीजीसीए के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) सुरक्षा पर केंद्रित 4-6 जुलाई तक मुंबई और दिल्ली में गो फर्स्ट की सुविधाओं का ऑडिट करेगा। ऑडिट के बाद नियामक इस बात पर फैसला करेगा कि नकदी संकट से जूझ रही एयरलाइन गो फर्स्ट को परिचालन फिर से शुरू करने और टिकट बेचने की अनुमति दी जाए या नहीं।

DGCA will conduct a special audit of go first facilities next week

नई दिल्ली,बिजनेस डेस्क: संकटग्रस्त एयरलाइन गो फर्स्ट की सुवाधाओं को DGCA ने स्पेशल ऑडिट करने की योजना बनाई है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने मुंबई और दिल्ली में यह ऑडिट करने का तय किया है। प्रारंभिक समीक्षा के बाद ऑडिट की योजना डीजीसीए के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक 28 जून, 2023 को गो फर्स्ट के लिए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल (RP) द्वारा प्रस्तुत बहाली योजना की प्रारंभिक समीक्षा के बाद, नियामक ने इन दो स्थानों पर गो फर्स्ट सुविधाओं का एक विशेष ऑडिट करने की योजना बनाई है। इस दिन होगा ऑडिट डीजीसीए इस स्पेशल ऑडिट को 4 से 6 जुलाई 2023 के बीच करेगा। यह विशेष ऑडिट सुरक्षा संबंधी पहलुओं और एयर ऑपरेटर प्रमाणपत्र रखने की आवश्यकताओं के निरंतर अनुपालन के साथ-साथ उड़ान संचालन को फिर से शुरू करने के लिए की गई व्यवस्थाओं के भौतिक सत्यापन पर केंद्रित होगा। आपको बता दें कि गो फर्स्ट का इरादा जल्द से जल्द बेड़े में 22 विमानों के साथ उड़ानें फिर से शुरू करने का है। कब से बंद है उड़ान सेवा? नकदी की कमी से जूझ रही एयरलाइन ने "परिचालन कारणों" का हवाला देते हुए अपनी उड़ान निलंबन को 6 जुलाई, 2023 तक बढ़ा दिया। आपको बता दें कि कंपनी की उड़ान सेवा मई से बंद है। एयरलाइन ऑपरेटर ने मई की शुरुआत में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) के समक्ष स्वैच्छिक दिवालियापन के लिए याचिका दायर की थी, जिसमें यूएस-आधारित इंजन निर्माता की ओर से दायित्वों को तुरंत पूरा करने में असमर्थता के कारण देरी का आरोप लगाया था। इसके बाद एयरलाइन ने अपने उड़ान सेवा रोक दी थी। कब शुरू होगी गो फर्स्ट? एयरलाइन की ओर से डीजीसीए को 6 महीने का रिवाइवल प्लान पहले ही सौंप दिया गया है। कंपनी ने बताया कि उसके पास कुल 26 ऑपरेशनल विमान हैं और 400 पायलट हैं जिसके साथ कंपनी दोबारा दोबारा संचालन शुरू करने वाली है। इसके अलावा कंपनी ने चार्टर्ड उड़ानों को शुरू करने की भी योजना बनाई है। आपको बता दें कि 10 जून को बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक और डॉयचे बैंक सहित एयरलाइन की बैंको की समिति के गठन के बाद रिवाईवल के प्लान में तेजी आई है। बैंकों ने गो फर्स्ट को लगभग 450 करोड़ रुपये की अंतरिम फंडिंग की प्रतिबद्धता जताई है।

