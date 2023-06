Go First ने 6 जुलाई तक सभी उड़ानों को किया रद्द, आर्थिक तंगी से जूझ रही एयरलाइन ने 12वीं बार लिया ये फैसला

Go First ने हाल ही में दिए एक आधिकारिक बयान में कहा है कि हम स्वीकार करते हैं कि उड़ान रद्द होने से आपकी यात्रा योजनाएं बाधित हो सकती हैं और हम हरसंभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कंपनी ने फिर से परिचालन कारणों का हवाला देते हुए अपनी उड़ान निलंबन को 6 जुलाई 2023 तक बढ़ा दिया।

Go First extends the cancellation of flights till Jul 6

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। आर्थिक रूप से जूझ रही Go First एयरलाइन ने फिर से परिचालन कारणों का हवाला देते हुए अपनी उड़ान निलंबन को 6 जुलाई, 2023 तक बढ़ा दिया है। ये 12वीं बार है जब एयरलाइन ने उड़ानें रद्द करने की अवधि बढ़ाई है। नकदी की कमी से जूझ रही, दिवालियापन संरक्षण प्राप्त इस एयरलाइन ने पहले 30 जून तक परिचालन निलंबित करने की घोषणा की थी। Go First ने जताया खेद Go First ने हाल ही में दिए एक आधिकारिक बयान में कहा है कि हम स्वीकार करते हैं कि उड़ान रद्द होने से आपकी यात्रा योजनाएं बाधित हो सकती हैं और हम हरसंभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कंपनी ने तत्काल समाधान और पुनरुद्धार के लिए एक आवेदन दायर किया है। हम शीघ्र ही बुकिंग फिर से शुरू कर सकेंगे। आपके धैर्य के लिए धन्यवाद। कब शुरु हो सकता परिचालन इसके अलावा गो फर्स्ट के मौजूदा प्रबंधन के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के अधिकारियों के साथ पुनरुद्धार योजना के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। कंपनी ने तत्काल समाधान और परिचालन के पुनरुद्धार के लिए एक आवेदन दायर किया है। एयरलाइन ने कहा, "हम जल्द ही बुकिंग फिर से शुरू कर सकेंगे।" समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, डीजीसीए पुनरुद्धार योजना से संबंधित गो फर्स्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच करेगा और वाहक को परिचालन फिर से शुरू करने की अनुमति देने से पहले परिचालन तैयारियों पर एक ऑडिट भी करेगा। 10 जून को बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक और डॉयचे बैंक सहित एयरलाइन की ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) के गठन के बाद पुनरुद्धार प्रक्रिया में तेजी आई है। सूत्रों ने कहा था कि ऋणदाताओं ने लगभग 450 करोड़ रुपये की अंतरिम फंडिंग की प्रतिबद्धता जताई है, जबकि एक दिन के परिचालन पर लगभग 10 करोड़ रुपये खर्च होने की उम्मीद है।

Edited By: Rammohan Mishra