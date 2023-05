इस सुविधा के साथ चुनिंदा बैंकों की लिस्ट में शामिल हुआ Bank of Baroda, फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन की झंझट खत्म

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क: बैंक ऑफ बड़ौदा ने नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (NeSL) के साथ साझेदारी में अपने BarodaINSTA प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी (e-BG) शुरू करने की घोषणा की।

e-BG में डिजिटल चरणों में बैंक गारंटी एप्लिकेशन, पूर्वावलोकन और पुष्टि, पेपरलेस ई-स्टांपिंग, ई-हस्ताक्षर, एनईएसएल पोर्टल पर अंतिम इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी की मेजबानी और लाभार्थी को अंतिम बैंक गारंटी की सूचना मिलेगी।

क्या है NeSL ?

NeSL भारत की पहली और एकमात्र सूचना उपयोगिता है और Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC) के प्रावधानों के तहत Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) द्वारा विनियमित है।

इस लॉन्च के साथ, बैंक ऑफ बड़ौदा इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाले बैंकों के चुनिंदा समूह में शामिल हो गया है। NeSL इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से अंतर्देशीय बैंक गारंटी जारी करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी ?

एक इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी (e-BG) आमतौर पर बैंक गारंटी जारी करने से जुड़े फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन को समाप्त कर देती है। यह बैंक गारंटी जारी करने और लाभार्थी को वितरण के टर्न-अराउंड समय को 3-4 कार्य दिवसों के इंडस्ट्री के औसत से कुछ मिनटों तक कम कर देता है।

बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा कि अंतर्देशीय बैंक गारंटी जारी करने की पारंपरिक कागज-आधारित प्रक्रिया में आमतौर पर बैंक गारंटी जारी करने से लेकर लाभार्थी द्वारा प्राप्ति तक निष्पादित करने में कुछ दिन लगते हैं। e-BG में डिजिटल चरणों में बीजी एप्लिकेशन, पूर्वावलोकन और पुष्टि, पेपरलेस ई-स्टांपिंग, ई-हस्ताक्षर, एनईएसएल पोर्टल पर अंतिम इलेक्ट्रॉनिक बीजी की मेजबानी और लाभार्थी को अंतिम बीजी की सूचना शामिल है।

लाभार्थी को होगें ये फायदे

लाभार्थी अपने अंतिम डिजिटल बैंक गारंटी, NeSL पोर्टल पर इसुअंस के तुरंत बाद देख सकता है। ऐसा e-BG बैंक गारंटी जारी करने वाले बैंक से अलग प्रमाणीकरण की आवश्यकता को समाप्त करता है।

बैंक ऑफ बड़ौदा पांच महाद्वीपों में 17 देशों में फैले 46,000 से अधिक टचप्वाइंट के माध्यम से 150 मिलियन से अधिक के अपने वैश्विक ग्राहक आधार की सेवा करता है। 63.97 प्रतिशत हिस्सेदारी पर, यह प्रमुख रूप से भारत सरकार के स्वामित्व में है।