यात्री के अशोभनीय व्यवहार से Air India खिन्न, विमान कंपनी ने दी DGCA को घटना की सूचना

मुंबई से राष्ट्रीय राजधानी जाने वाली एअर इंडिया की उड़ान में एक यात्री के अशोभनीय व्यवहार को लेकर एअर इंडिया ने मंगलवार को खिन्नता जताई। एअर इंडिया ने कहा कि उड़ान में एक यात्री ने अशोभनीय व्यवहार किया था। दिल्ली हवाईअड्डे पर विमान की लैंडिंग के बाद इस यात्री को सुरक्षाकर्मियों को सौंप दिया गया। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली गई है।

यात्री के अशोभनीय व्यवहार से Air India खिन्न। फाइल फोटो।

नई दिल्ली, पीटीआई। मुंबई से राष्ट्रीय राजधानी जाने वाली एअर इंडिया की उड़ान में एक यात्री के अशोभनीय व्यवहार को लेकर एअर इंडिया ने मंगलवार को खिन्नता जताई। एयरलाइंस के प्रवक्ता ने कहा कि एअर इंडिया इस तरह के अनियंत्रित और अस्वीकार्य व्यवहार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती है। हम जांच में पूरा सहयोग दे रहे हैं। डीजीसीए को दी गई घटना की सूचना एअर इंडिया ने कहा कि उड़ान में एक यात्री ने अशोभनीय व्यवहार किया था। दिल्ली हवाईअड्डे पर विमान की लैंडिंग के बाद इस यात्री को सुरक्षाकर्मियों को सौंप दिया गया। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली गई है। घटना की सूचना नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) को भी दे दी गई है। क्या है पूरा मामला? पुलिस के मुताबिक इस व्यक्ति को विमान की फर्श पर शौच और पेशाब करने के आरोप में गिरफ्तार गया है।एफआइआर (प्राथमिकी) के अनुसार राम सिंह नाम के व्यक्ति ने विमान में शौच किया, पेशाब किया और थूक दिया। इससे सह-यात्रियों को असुविधा हुई। उसे इस तरह का व्यवहार करते देखकर चालक दल ने यात्री को चेतावनी दी।

Edited By: Sonu Gupta