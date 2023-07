Go First के ग्राहकों के लिए खुशखबरी! एयरलाइन को उड़ान शुरू करने की मिली सशर्त अनुमति

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। Go First के ग्राहकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। गो फर्स्ट अंतरिम फंडिंग की उपलब्धता और डीजीसीए द्वारा उड़ान कार्यक्रम की मंजूरी पर निर्धारित उड़ानें फिर से शुरू कर सकता है। विमानन नियामक DGCA ने कहा है कि उसने कुछ शर्तों के अधीन 15 विमानों और 114 दैनिक उड़ानों के साथ संचालन फिर से शुरू करने की गो फर्स्ट की योजना को मंजूरी दे दी है।

Go First की शुरू होंगी उड़ानें

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि 15 विमानों और 114 दैनिक उड़ानों के संचालन की एयरलाइन की बहाली योजना की समीक्षा की गई है और इसे स्वीकार कर लिया गया है। इसमें कहा गया है, "स्वीकृति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय और माननीय एनसीएलटी, दिल्ली के समक्ष लंबित रिट याचिकाओं/आवेदनों के परिणाम के अधीन है।" समाचार एजेंसी ANI ने भी ट्वीट कर ये जानकारी साझा की है।

