ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की ट्रंप की धमकी का असर, डेनमार्क ने की ₹1 लाख करोड़ से अधिक के हथियार की इस कंपनी से डील

डेनमार्क जहाजों और विमानों पर 8.5 अरब डॉलर (7,5,411 करोड़ रुपये) खर्च करने की योजना बना रहा है। यह फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद लिया गया है जिसमें वह इस द्वीप को खरीदने की बात कह रहे हैं। इस बयान से कोपेनहेगन ग्रीनलैंड खुद को असुरक्षित मान रहा है

डेनमार्क के अधिकारियों के अनुसार, यह खरीदारी व्हाइट हाउस को यह दिखाने के लिए की जा रही है कि डेनमार्क ग्रीनलैंड में सुरक्षा को गंभीरता से ले रहा है। जबकि ट्रंप और उनके बड़े सहयोगियों ने कोपेनहेगन पर स्वशासित डेनिश क्षेत्र को चीन और रूस के अतिक्रमण के लिए खुला छोड़ने का आरोप लगाया है।

द्वीप में खनिजों की भरमार ट्रंप ने इस गहमागहमी से स्पष्ट कर दिया था कि वह अभी भी खनिजों से भरा द्वीप को खरीदने में रुचि रखते हैं। डेनमार्क आर्कटिक की सुरक्षा के लिए 4 अरब डॉलर खर्च करेगा, जिसमें दो नए आर्कटिक जहाज, कई समुद्री गश्ती विमान और ड्रोन खरीदना या पट्टे पर लेना शामिल है।

इस निवेश में डेनमार्क की आर्कटिक कमान के लिए एक नया हेडक्वॉर्टर, ग्रीनलैंड और डेनमार्क के बीच एक उत्तरी अटलांटिक सबसी केबल और पूर्वी ग्रीनलैंड में एक पूर्व चेतावनी रडार भी शामिल होगा। कुल 1 लाख करोड़ रुपये की खरीद डील इसके अलावा वह 4.5 बिलियन डॉलर अमेरिका से 16 नए F-35 जेट लड़ाकू विमानों की खरीद पर खर्च करेगा। यानी कुल मिलाकर 13 बिलियन डॉलर (करीब 1,15,334 करोड़ रुपये) निवेश किए जाएंगे। जिससे डेनमार्क के बेड़े में 43 विमान हो जाएंगे। F-35 जेट लड़ाकू विमान लॉकहीड मार्टिन कंपनी बनाती है।

जनवरी में हुए एक सर्वे के अनुसार, ग्रीनलैंड के अधिकांश लोग अमेरिका के विलय के विचार का विरोध करते हैं। मार्च में अपनी यात्रा के दौरान, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ग्रीनलैंड के निवासियों से डेनमार्क के साथ हर तरह का रिश्ता तोड़ने को कहा था और कहा था कि कोपेनहेगन ने 60,000 लोगों वाले इस द्वीप की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं।

डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक सेन ने मंगलवार को अपने बयान में चेतावनी वाले लहजे में कहा कि ट्रंप ने महीनों से ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात नहीं की है। लेकिन वह इसे भूले नहीं होंगे। ऐसे में मेरा मानना है कि हम राहत की सांस नहीं ले सकते हैं।

यह नया निवेश डेनमार्क के दिसंबर में की गई उस घोषणा के अलावा है जिसमें उसने ग्रीनलैंड की सुरक्षा के लिए 1.5 अरब डॉलर खर्च करने की बात कही थी। ग्रीनलैंड अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के लिए महत्वपूर्ण अमेरिकी अधिकारी लंबे समय से ग्रीनलैंड को अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के लिए महत्वपूर्ण मानते रहे हैं, भले ही वहां अमेरिकी सैन्य उपस्थिति 1945 में 17 ठिकानों से घटकर आज केवल एक रह गई है।

आर्कटिक सर्कल से 750 मील उत्तर में स्थित, पिटफिक स्पेस बेस जिसे 2023 तक थुले एयर फोर्स बेस के नाम से जाना जाएगा यह अमेरिका का सबसे उत्तरी बेस है और मिसाइल हमलों से अमेरिका की सुरक्षा के लिए खास है।