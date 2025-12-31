Aadhaar से लेकर ITR तक आज कौन-कौन से काम निपटाने की है आखिरी तारीख, क्या है तरीका; यहां जानें सब

नई दिल्ली। 31 दिसंबर काफी महत्वपूर्ण है। आज आधार से लेकर राशन कार्ड,आईटीआर से संबंधित काम करने का आखिरी दिन है। इसके बाद ये काम करने पर आपको पैनेल्टी देनी पड़ सकती है। सबसे पहले जानते हैं कि आज किस-किस काम का आखिरी दिन है।

आप इनकम टैक्स ई-फाइलिंग के जरिए पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक कर सकते हैं। नीचे दिए गए स्टेप्स से आप आसानी से आधार को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं।

1. लेट फीस के साथ कैसे करें ITR Filing?

आइए अब जानते हैं कि इन काम को आप कैसे पूरा कर सकते हैं।

स्टेप 1- सबसे पहले आपको टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा।

स्टेप 2- यहां आपको लिंक आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 3- अब अपना आधार और पैन कार्ड नंबर दर्ज करें।

स्टेप 4- इसके बाद रिजर्स्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें।

स्टेप 5- फिर I agree to validate my Aadhaar details with UIDAI पर क्लिक करें।

स्टेप 6- इसके बाद आपको Pan Has Been Linked Successfully का मैसेज आएगा।

SMS के जरिए कैसे करें पूरा?

इसके लिए आपको नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

स्टेप 1- सबसे पहले ग्राहक को अपने रिजर्स्ड मोबाइल नंबर से

UIDPAN <12 Digit Aadhaar> <10 Digit PAN> मैसेज करना होगा।

स्टेप 2- आप में <567678> or <56161> में से किसी भी नंबर पर मैसेज कर सकते हैं।

उदाहरण के लिए जैसे आपका आधार नंबर 987654321012 और PAN नंबर ABCDE1234F ये है, तो आपको UIDPAN 987654321012 ABCDE1234F लिखकर <567678> or <56161> इन दोनों में से किसी एक नंबर पर मैसेज करना होगा।

3. लाड़ली बहना योजना ई-केवाईसी कैसे करें?

सबसे पहले अपने राज्य के लाड़ली बहन योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाए।

यहां होमपेज पर ई-केवाईसी ऑप्शन पर क्लिक करें।

अब यहां आधार नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें और जो ओटीपी आया है उसे डाले।

फिर अगर आपकी ई-केवाईसी पहले से पूरी है, तो आपको लिखा आएगा कि ई-केवाईसी पहले से हो चुकी है।

अगर ई-केवाईसी पहले से नहीं हुई है, पात्रता चेक करने के बाद आपको पति या पिता का आधार नंबर और कैप्चा कोड डाल, ओटीपी दर्ज करना होगा।

अब अंत में आपको कास्ट कैटेगरी चुनना होगा और दो घोषणाएं करनी होगी पहली कि परिवार में किसी के पास सरकारी नौकरी नहीं है और दूसरा परिवार में केवल एक विवाहित और एक अविवाहित महिला ही हो।

अब चेक बॉस पर क्लिक कर, सबमिट कर दें।

अंत में आपको लिखा दिखेगा ई-केवाईसी सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है।

4. Ration Card e-KYC कैसे करें? अगर आप भी राशन कार्ड का ई-केवाईसी करना चाहते हैं, तो नीचे बताए गए स्टेप्स को ध्यानपूर्वक फॉलो करें। इसके लिए आपको मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस की जरूरत होगी।

स्टेप 1- सबसे पहले मेरा केवाईसी और Aadhaar FaceRD डाउनलोड करना होगा। स्टेप 2- इसके बाद एप ओपन कर, लोकेशन दर्ज करें। स्टेप 3- फिर आपको आधार नंबर, कैप्चा और मिला गया ओटीपी दर्ज करना होगा। स्टेप 4- फिर सभी जानकारी स्क्रीन पर शॉ हो जाएगी। जिसके बाद face-e-kyc ऑप्शन चुने। स्टेप 5- जिसके बाद कैमरा ऑन होगा, फोटो क्लिक कर सबमिट करें। स्टेप 6- अंत में आपका ई-केवाईसी पूरा हो जाएगा। अगर आप पहले ही ई-केवाईसी पूरा करा चुके हैं, तो एक बार सुनिश्चित करने के लिए ई-केवाईसी स्टेटस चेक कर लें।













