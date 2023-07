DDA Flat Booking: दिल्ली में घर का सपना करें साकार, मात्र 10 लाख में डीडीए दे रहा फ्लैट

DDA Flat Scheme डीडीए दिल्ली में 5500 फ्लैट की बिक्री करने जा रहा है। फ्लैट पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिए जा रहे हैं। फ्लैट के लिए पंजीकरण 30 जून से शुरु हो गया है और इसकी बुकिंग 10 जुलाई से शुरू होगी। कोई भी व्यक्ति डीडीए की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन घर की बुकिंग करा सकता है।

डीडीए के इन फ्लैट्स को ऑनलाइन बुक किया जा सकता है। (फाइल फोटो)

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। अगर आप रियल एस्टेट महंगा होने के कारण दिल्ली में घर नहीं खरीद पा रहे हैं तो डीडीए की मदद से आप अपना सपना साकार कर सकते हैं। डीडीए की ओर से किफायती दरों पर 5,500 फ्लैटों की बिक्री की जा रही है। ये फ्लैट दिल्ली के अलग-अलग स्थानों पर बने हुए हैं। कहां-कहां डीडीए कर रहा फ्लैटों की बिक्री? डीडीए की ओर से पहले आओ, पहले आओ के आधार पर घरों की बिक्री की जा रही है। इसका मतलब जो लोग पहले आवेदन करेंगे, उन्हें घर पहले अलॉट किया जाएगा। आवदेन करते समय घर खरीदार को टोकन मनी जमा करना होगा। डीडीए द्वारा बिक्री किए जाने वाले घरों में 1- बीएचके फ्लैट, 2- बीएचके फ्लैट और 3- बीएचके फ्लैट शामिल हैं और ये फ्लैट नरेला, रेहिणी, लोकनायक पुरम, सिरसपुर, जसोला और द्वारका में बिक्री किए जा रहे हैं। कितनी है फ्लैट्स की कीमत? डीडीए की इस स्कीम में न्यूनतम 10 लाख रुपये में फ्लैट खरीदा जा सकता है। 1-बीएचके फ्लैट की कीमत नरेला में 9.89 लाख रुपये निर्धारित की गई है, जबकि लोकनायकपुरम में 1-बीएचके फ्लैट की कीमत 26.98 लाख रुपये से लेकर 28.47 लाख रुपये तक है। नरेला में 2-बीएचके फ्लैट की कीमत एक करोड़ रुपये, द्वारका में 1.23 करोड़ रुपये से लेकर 1.33 करोड़ रुपये और लोकनायकपुरम में 3-बीएचके फ्लैट की कीमत 2.08 करोड़ रुपये से लेकर 2.18 करोड़ रुपये है। कितने में होगी डीडीए फ्लैट की बुकिंग? डीडीए की इस स्कीम के तहत फ्लैट्स का रजिस्ट्रेशन 30 जून से शुरू हो गया है। वहीं, बुकिंग 10 जुलाई से शुरू होगी। ईडब्लूएस कैटेगरी के घरों की बुकिंग 50,000 रुपये, एलआईजी की एक लाख रुपये, एमआईजी की चार लाख रुपये और एचआईजी की बुकिंग 10 लाख रुपये में होगी। कोई भी डीडीए की आधिकारिक वेबसाइट www.dda.gov.in पर जाकर फ्लैट की बुकिंग कर सकता है।

