DA Hike News: बढ़कर नहीं आएगी अक्टूबर की सैलरी, भले मोदी सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता; आखिर कहां फंसा पेंच?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। DA Hike News: केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों को दीपावली से पहले महंगाई भत्ता बढ़ाकर तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते (DA Hike) और महंगाई राहत (DR) में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जो इस साल 1 जुलाई से लागू होगी। इस बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 फीसदी से बढ़कर 63% हो गया। यानी बेसिक सैलरी का 63 फीसदी अब डीए के रूप में मिलेगा।

इस बढ़ोतरी के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों के मन में एक सवाल है कि क्या अक्टूबर की सैलरी बढ़कर आएगी। अगर आप भी एक केंद्रीय कर्मचारी हैं और आपके मन में भी यह सवाल उठ रहा है तो आइए जानते हैं कि आखिर महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद क्या अक्टूबर की सैलरी बढ़कर आएगी या नहीं।

महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद क्या अक्टूबर की सैलरी बढ़कर आएगी? केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को बताया कि केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जो इस साल 1 जुलाई से लागू होगी। यानी केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई से अब तक का एरियर भी मिलेगा। अब तक का मतलब अक्टूबर से। यानी अक्टूबर की सैलरी बढ़कर नहीं आएगी। क्योंकि आमतौर पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी का 15 से 20 तारीख तक बन जाती है। इस संबंध में हमने ऑल इंडिया एम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत पटेल से बात की। उन्होंने बताया कि नवंबर महीने की सैलरी बढ़कर आएगी।