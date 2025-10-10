कमाल है भाई! अब आप बना पाएंगे अपनी मनपसंद UPI ID, देखें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
आज हर कोई छोटी बड़ी पेमेंट के लिए यूपीआई का उपयोग करता है। यूपीआई के जरिए आप चंद मिनटों में बड़ी से बड़ी पेमेंट कर सकते हैं। आज हम जानेंगे कि आप मोबाइल के जरिए कैसे अपनी मनपंसद यूपीआई आईडी बना सकते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानते हैं।
आज हर कोई छोटी बड़ी पेमेंट के लिए यूपीआई का उपयोग करता है। यूपीआई के जरिए आप चंद मिनटों में बड़ी से बड़ी पेमेंट कर सकते हैं। हमें अब पेमेंट के लिए कैश की जरूरत नहीं पड़ती है। हर छोटे बड़े कस्बों और गांव में यूपीआई का उपयोग होने लगा है।
यूपीआई में एक नया फीचर आया है, जिसके जरिए आप आसानी से अपनी मनपसंद यूपीआई आईडी बना सकते हैं। चलिए इसका प्रोसेस जान लेते हैं।
स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
स्टेप 1- सबसे पहले मोबाइल में Paytm ऐप ऑपन करें
स्टेप 2- अब यहां दिए गए प्रोफाइल सेक्शन पर जाएं।
स्टेप 3- यहां 'UPI & Payment Settings' वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।
स्टेप 4- इसके बाद आपको यहां अपनी मौजूदा लिंक्ड अकाउंट्स और UPI ID शो होगी.
स्टेप 5- अब 'Create a New UPI ID' पर वाले विकल्प पर क्लिक करें।
स्टेप 6- अब आपको अपने मन मुताबिक शब्द और नंबरों का मिलाकर मनपसंद ID बनानी होगी।
इस तरह से आप आसानी से मनपसंद यूपीआई आईडी बना सकते हैं।
