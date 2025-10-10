कमाल है भाई! अब आप बना पाएंगे अपनी मनपसंद UPI ID, देखें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

आज हर कोई छोटी बड़ी पेमेंट के लिए यूपीआई का उपयोग करता है। यूपीआई के जरिए आप चंद मिनटों में बड़ी से बड़ी पेमेंट कर सकते हैं। हमें अब पेमेंट के लिए कैश की जरूरत नहीं पड़ती है। हर छोटे बड़े कस्बों और गांव में यूपीआई का उपयोग होने लगा है।