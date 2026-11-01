दीवाली से पहले झटका: कमर्शियल LPG सिलिंडर फिर महंगा, दिल्ली से कोलकाता तक बढ़े दाम; चेक करें नए रेट
दीवाली से ठीक पहले, भारत में लगातार तीसरे महीने कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर की कीमतों में वृद्धि हुई है, जो 1 ...और पढ़ें
HighLights
कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर लगातार तीसरे महीने महंगा हुआ
1 नवंबर 2026 से 10-17 रुपये की बढ़ोतरी लागू
घरेलू एलपीजी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली से ठीक पहले, भारत में लगातार तीसरे महीने LPG गैस सिलिंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। 1 नवंबर 2026 से, प्रमुख महानगरों में कमर्शियल LPG की कीमतों में 10 रुपये से लेकर 17 रुपये तक की वृद्धि की गई है। कमर्शियल LPG 19 किलोग्राम वाले सिलिंडर में बेची जाती है।
वहीं दूसरी ओर, घरेलू LPG की कीमतों में लगातार छठे महीने कोई बदलाव नहीं किया गया है। कमर्शियल LPG के उलट, घरेलू LPG सिलिंडर 14.2 किलोग्राम के होते हैं और इनका इस्तेमाल भारतीय घरों में सबसे ज्यादा किया जाता है।
दिल्ली में कितना हुआ दाम?
1 नवंबर 2026 से दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलिंडर की कीमत 10 रुपये बढ़ाकर 2,820 रुपये कर दी गई है। पिछले महीने इसकी कीमत 2,810 रुपये थी। यह सबसे कम बढ़ोतरी रही।
नवंबर 2026 में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कोलकाता में की गयी, जहां कीमत 17 रुपये बढ़कर 2,971 रुपये प्रति सिलिंडर हो गई; जबकि अक्टूबर में वहां LPG की कीमत 2,954 रुपये थी। मुंबई में, LPG की कीमत 10.50 रुपये बढ़कर 2,775 रुपये हो गई है, जबकि पिछले महीने यह 2,764.50 रुपये प्रति सिलिंडर थी।
इसके अलावा, चेन्नई में इस महीने LPG की नई कीमत 2,994.50 रुपये है, जो अक्टूबर 2026 की 2,983 रुपये की कीमत के मुकाबले 11.50 रुपये ज्यादा है।
क्यों बढ़े दाम?
यह बढ़ोतरी सऊदी अरामको और अल्जीरिया की सोनाट्राच द्वारा नवंबर 2026 के लिए प्रोपेन और ब्यूटेन की दरों में वृद्धि किए जाने के बाद की गयी है। अरामको ने प्रोपेन और ब्यूटेन की कीमतों में क्रमशः 5.9% और 6.8% की बढ़ोतरी की है।
इसके तहत, अरामको ने प्रोपेन की कीमत में $40 की वृद्धि करके इसे $720 प्रति टन कर दिया है, और ब्यूटेन की कीमत में $50 की वृद्धि करके इसे $780 प्रति मीट्रिक टन कर दिया है।
इस बीच, नई रेट लिस्ट के अनुसार, नए कनेक्शन के लिए 5 किलोग्राम वाले फ्री ट्रेड एलपीजी (FTL) सिलेंडर की कीमत 1,903 रुपये है, जबकि 5 किलोग्राम वाले FTL रिफिल की कीमत 782 रुपये है।
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