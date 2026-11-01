दीवाली से पहले झटका: कमर्शियल LPG सिलिंडर फिर महंगा, दिल्ली से कोलकाता तक बढ़े दाम; चेक करें नए रेट

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली से ठीक पहले, भारत में लगातार तीसरे महीने LPG गैस सिलिंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। 1 नवंबर 2026 से, प्रमुख महानगरों में कमर्शियल LPG की कीमतों में 10 रुपये से लेकर 17 रुपये तक की वृद्धि की गई है। कमर्शियल LPG 19 किलोग्राम वाले सिलिंडर में बेची जाती है।

वहीं दूसरी ओर, घरेलू LPG की कीमतों में लगातार छठे महीने कोई बदलाव नहीं किया गया है। कमर्शियल LPG के उलट, घरेलू LPG सिलिंडर 14.2 किलोग्राम के होते हैं और इनका इस्तेमाल भारतीय घरों में सबसे ज्यादा किया जाता है।

दिल्ली में कितना हुआ दाम? 1 नवंबर 2026 से दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलिंडर की कीमत 10 रुपये बढ़ाकर 2,820 रुपये कर दी गई है। पिछले महीने इसकी कीमत 2,810 रुपये थी। यह सबसे कम बढ़ोतरी रही।

नवंबर 2026 में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कोलकाता में की गयी, जहां कीमत 17 रुपये बढ़कर 2,971 रुपये प्रति सिलिंडर हो गई; जबकि अक्टूबर में वहां LPG की कीमत 2,954 रुपये थी। मुंबई में, LPG की कीमत 10.50 रुपये बढ़कर 2,775 रुपये हो गई है, जबकि पिछले महीने यह 2,764.50 रुपये प्रति सिलिंडर थी।

इसके अलावा, चेन्नई में इस महीने LPG की नई कीमत 2,994.50 रुपये है, जो अक्टूबर 2026 की 2,983 रुपये की कीमत के मुकाबले 11.50 रुपये ज्यादा है।