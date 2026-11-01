कोल इंडिया का अक्टूबर में बंपर कोयला उत्पादन, 19.3% की शानदार वृद्धि; बढ़कर हुआ 6.72 करोड़ टन 

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) का अक्टूबर में कोयला उत्पादन सालाना आधार पर 19.3 प्रतिशत बढ़कर 6.72 करोड़ टन हो गया। पिछले साल इसी महीने में कंपनी ने 5.64 करोड़ टन कोयले का उत्पादन किया था। सार्वजनिक क्षेत्र की इस खनन कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि अस्थायी आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर में उसका उठाव 18.7 प्रतिशत बढ़कर 7.03 करोड़ टन हो गया, जो एक साल पहले 5.92 करोड़ टन था।

सीआईएल का उत्पादन वित्त वर्ष 2026-27 की अप्रैल-अक्टूबर अवधि में सीआईएल का उत्पादन सालाना आधार पर 38.55 करोड़ टन से 0.7 प्रतिशत बढ़कर 38.82 करोड़ टन हो गया। इन सात महीनों के दौरान उठाव 9.2 प्रतिशत बढ़कर 45.46 करोड़ टन हो गया।

सीआईएल की सब्सिडियरी कंपनियों में महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) ने अक्टूबर में 20.8 करोड़ टन के साथ सबसे अधिक उत्पादन दर्ज किया, जो सालाना आधार पर 25.3 प्रतिशत अधिक है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) ने 14.3 करोड़ टन का उत्पादन किया, जो 17.4 प्रतिशत की वृद्धि है।