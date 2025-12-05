Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Zerodha से लेकर Groww तक, कई ट्रेडिंग ऐप पर शेयर-खरीदने बेचने में परेशानी, समझें क्यों आई ये दिक्कत

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 04:03 PM (IST)

    क्लाउडफ्लेयर में टेक्निकल खामी आने से कई ऑनलाइन सर्विसेज बाधित हुईं, जिनमें ज़ेरोधा, एंजेल वन और ग्रो जैसे ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म शामिल हैं। इस परेशानी ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    नई दिल्ली। शेयर बाजार ने आरबीआई पॉलिसी के बाद 5 दिसंबर को अच्छी तेजी दिखाई, लेकिन ब्रोकरेज फर्म के ट्रेडिंग ऐप और प्लेटफार्म ने बड़ी मंदी दिखाई। दरअसल, इन ब्रोकरेज फर्म के ट्रेडिंग प्लेटफार्म व ऐप पर आई एक परेशानी ने ट्रेडर और यूजर्स को काफी परेशान किया। क्लाउडफ्लेयर (Cloudflare Down) में एक छोटी-सी टेक्निकल खामी आने से कई ऑनलाइन सर्विसेज बाधित हुईं, जिनमें ज़ेरोधा, एंजेल वन और ग्रो जैसे ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म शामिल हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके चलते यूजर्स को लॉग इन करने, ऑर्डर देने और बाज़ार से जुडे डाटा पाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। दरअसल, ये लोग क्लाउडफ्लेयर पर निर्भर एपीआई और बैकएंड सिस्टम कनेक्ट होने में कठिनाई का सामना कर रहे थे। इस व्यवधान ने कई क्षेत्रों को प्रभावित किया, क्लाउडफ्लेयर के नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर वेबसाइटों, फिनटेक सर्विसेज और एंटरप्राइज़ टूल्स को भी प्रभावित किया।

    काफी देर तक परेशान रहे यूजर्स

    बाज़ार के दौरान व्यापारिक गतिविधियाँ कुछ समय के लिए बाधित रहीं, जिसके कारण देरी हुई और सोशल मीडिया पर यूजर्स ने शिकायतें कीं। क्लाउडफ्लेयर द्वारा सुधार शुरू करने के साथ ही सेवाएँ धीरे-धीरे स्थिर होने लगीं, लेकिन प्लेटफ़ॉर्म शेष समस्याओं के लिए सिस्टम की निगरानी करते रहे। 

    अन्य सर्विसेज भी हुईं ठप

    ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अलावा, इस व्यवधान से क्लाउडफ्लेयर पर निर्भर रहने वाली सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं, जैसे एआई चैटबॉट क्लाउड, पेरप्लेक्सिटी, मेकमाईट्रिप आदि। हैरान करने वाली बात है कि हाल के महीनों में यह क्लाउडफ्लेयर का दूसरा बड़ा आउटेज है। पिछले महीने, क्लाउडफ्लेयर आउटेज ने लगभग पूरे इंटरनेट को ठप कर दिया था, जिससे सभी प्रमुख सेवाएँ प्रभावित हुईं, जहाँ तकनीकी खराबी के कारण कई असंबंधित सेवाएँ एक साथ अस्थायी रूप से ठप हो गईं।

    हाल की महीनों में दूसरा आउटेज

    पिछले महीने के आउटेज ने X, ChatGPT, Letterboxd और यहाँ तक कि Downdetector जैसे प्लेटफ़ॉर्म को भी प्रभावित किया, जिन्हें लोड होने में दिक्कत हुई क्योंकि ये भी क्लाउडफ्लेयर पर चलते हैं।

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US