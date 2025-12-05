Zerodha से लेकर Groww तक, कई ट्रेडिंग ऐप पर शेयर-खरीदने बेचने में परेशानी, समझें क्यों आई ये दिक्कत

नई दिल्ली। शेयर बाजार ने आरबीआई पॉलिसी के बाद 5 दिसंबर को अच्छी तेजी दिखाई, लेकिन ब्रोकरेज फर्म के ट्रेडिंग ऐप और प्लेटफार्म ने बड़ी मंदी दिखाई। दरअसल, इन ब्रोकरेज फर्म के ट्रेडिंग प्लेटफार्म व ऐप पर आई एक परेशानी ने ट्रेडर और यूजर्स को काफी परेशान किया। क्लाउडफ्लेयर (Cloudflare Down) में एक छोटी-सी टेक्निकल खामी आने से कई ऑनलाइन सर्विसेज बाधित हुईं, जिनमें ज़ेरोधा, एंजेल वन और ग्रो जैसे ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म शामिल हैं।

इसके चलते यूजर्स को लॉग इन करने, ऑर्डर देने और बाज़ार से जुडे डाटा पाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। दरअसल, ये लोग क्लाउडफ्लेयर पर निर्भर एपीआई और बैकएंड सिस्टम कनेक्ट होने में कठिनाई का सामना कर रहे थे। इस व्यवधान ने कई क्षेत्रों को प्रभावित किया, क्लाउडफ्लेयर के नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर वेबसाइटों, फिनटेक सर्विसेज और एंटरप्राइज़ टूल्स को भी प्रभावित किया।

काफी देर तक परेशान रहे यूजर्स बाज़ार के दौरान व्यापारिक गतिविधियाँ कुछ समय के लिए बाधित रहीं, जिसके कारण देरी हुई और सोशल मीडिया पर यूजर्स ने शिकायतें कीं। क्लाउडफ्लेयर द्वारा सुधार शुरू करने के साथ ही सेवाएँ धीरे-धीरे स्थिर होने लगीं, लेकिन प्लेटफ़ॉर्म शेष समस्याओं के लिए सिस्टम की निगरानी करते रहे।

अन्य सर्विसेज भी हुईं ठप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अलावा, इस व्यवधान से क्लाउडफ्लेयर पर निर्भर रहने वाली सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं, जैसे एआई चैटबॉट क्लाउड, पेरप्लेक्सिटी, मेकमाईट्रिप आदि। हैरान करने वाली बात है कि हाल के महीनों में यह क्लाउडफ्लेयर का दूसरा बड़ा आउटेज है। पिछले महीने, क्लाउडफ्लेयर आउटेज ने लगभग पूरे इंटरनेट को ठप कर दिया था, जिससे सभी प्रमुख सेवाएँ प्रभावित हुईं, जहाँ तकनीकी खराबी के कारण कई असंबंधित सेवाएँ एक साथ अस्थायी रूप से ठप हो गईं।