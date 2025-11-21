'डिजिटल से ग्रोथ तक, कैसे बदलेगा बैंक?', Central Bank एमडी ने बताया पूरा रोडमैप; ग्राहकों को मिलेगा बड़ा फायदा
Central Bank Of India के दिल्ली आंचलिक कार्यालय में एक टाउन हॉल बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता एमडी कल्याण कुमार ने की। उन्होंने बैंक के इतिहास, भविष्य की योजनाओं और डिजिटल तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने खुदरा, कृषि और एमएसएमई ऋण के लक्ष्यों पर भी बात की। दिल्ली जोन के प्रमुख ने टीमवर्क के महत्व पर प्रकाश डाला। उप महाप्रबंधक ने एमडी के संबोधन के लिए आभार व्यक्त किया।
नई दिल्ली| सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के दिल्ली आंचलिक कार्यालय में शुक्रवार, 21 नवंबर को एक बड़ी टाउन हॉल बैठक हुई। जिसमें दिल्ली जोन की विभिन्न शाखाओं से आए अधिकारियों और कर्मचारियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।
बैठक की अध्यक्षता बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (MD & CEO) कल्याण कुमार ने की। उन्होंने अपने संबोधन में बैंक के इतिहास और आगे की दिशा पर विस्तार से बात की। उन्होंने बताया कि बैंक तेजी से बदलाव के दौर से गुजर रहा है। इस बदलाव का मकसद कारोबार बढ़ाना और ग्राहकों को बेहतर व तेज सेवा देना है।
एमडी कल्याण कुमार ने कहा कि बैंक की ग्रोथ का रास्ता डिजिटल अपनाने, बेहतर संचालन और सक्रिय ग्राहक सेवा से होकर जाता है। उन्होंने खुदरा, कृषि और एमएसएमई ऋण के लक्ष्यों पर भी रोडमैप साझा किया। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में इन क्षेत्रों में बैंक का फोकस और बढ़ेगा।
उन्होंने दिल्ली अंचल की टीम की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि टीम अच्छा काम कर रही है और इसे और बेहतर करने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने सभी कर्मचारियों से अपील की कि वे अपने सेल्फ-डेवलपमेंट पर ध्यान दें और अपनी शाखा को 'हैप्पी प्लेस' बनाने में योगदान दें।
दिल्ली जोन प्रमुख शीशराम टुंडवाल ने भी बैठक को संबोधित किया। उन्होंने अंचल की उपलब्धियों का जिक्र किया और कहा कि टीमवर्क से ही कारोबार मजबूत होगा। इस टाउन हॉल में 600 से ज्यादा कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इंटरैक्टिव सत्र में कर्मचारियों ने सवाल पूछे, सुझाव दिए और बेहतर सेवा देने का संकल्प दोहराया।
कार्यक्रम का समापन उप महाप्रबंधक (Deputy General Manager) पीसी खुराना के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ। उन्होंने एमडी के प्रेरक संबोधन के लिए आभार जताया। यह बैठक साबित करती है कि दिल्ली अंचल की टीम बैंक को आधुनिक, ग्राहक-केंद्रित और उच्च प्रदर्शन वाला संस्थान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
