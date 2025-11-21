'डिजिटल से ग्रोथ तक, कैसे बदलेगा बैंक?', Central Bank एमडी ने बताया पूरा रोडमैप; ग्राहकों को मिलेगा बड़ा फायदा

नई दिल्ली| सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के दिल्ली आंचलिक कार्यालय में शुक्रवार, 21 नवंबर को एक बड़ी टाउन हॉल बैठक हुई। जिसमें दिल्ली जोन की विभिन्न शाखाओं से आए अधिकारियों और कर्मचारियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। बैठक की अध्यक्षता बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (MD & CEO) कल्याण कुमार ने की। उन्होंने अपने संबोधन में बैंक के इतिहास और आगे की दिशा पर विस्तार से बात की। उन्होंने बताया कि बैंक तेजी से बदलाव के दौर से गुजर रहा है। इस बदलाव का मकसद कारोबार बढ़ाना और ग्राहकों को बेहतर व तेज सेवा देना है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एमडी कल्याण कुमार ने कहा कि बैंक की ग्रोथ का रास्ता डिजिटल अपनाने, बेहतर संचालन और सक्रिय ग्राहक सेवा से होकर जाता है। उन्होंने खुदरा, कृषि और एमएसएमई ऋण के लक्ष्यों पर भी रोडमैप साझा किया। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में इन क्षेत्रों में बैंक का फोकस और बढ़ेगा।

दिल्ली जोन प्रमुख शीशराम टुंडवाल ने भी बैठक को संबोधित किया। उन्होंने अंचल की उपलब्धियों का जिक्र किया और कहा कि टीमवर्क से ही कारोबार मजबूत होगा। इस टाउन हॉल में 600 से ज्यादा कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इंटरैक्टिव सत्र में कर्मचारियों ने सवाल पूछे, सुझाव दिए और बेहतर सेवा देने का संकल्प दोहराया।