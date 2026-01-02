नए साल पर मकान बनाना होगा महंगा, बढ़ेंगे सीमेंट के दाम; जानिए प्रति बोरी पर कितनी कीमत बढ़ेंगी
सीमेंट कंपनीज दक्षिण भारत में सीमेंट के दाम बढ़ाने की तैयारी में है। इनमें आंध्रा प्रदेश और तेलंगाना समेत अन्य राज्य शामिल हैं। बताया जा रहा है कि सीम ...और पढ़ें
नई दिल्ली। नए साल के मौके पर महंगाई को लेकर एक निराश करने वाली खबर आई है। दरअसल, कंपनियां सीमेंट के दाम बढ़ाने की तैयारी में हैं। Cogencis की रिपोर्ट के अनुसार, सीमेंट कंपनीज दक्षिण भारत में सीमेंट के दाम बढ़ाएंगी। इनमें आंध्रा प्रदेश और तेलंगाना समेत अन्य राज्य शामिल हैं। बताया जा रहा है कि सीमेंट की हर बोरी पर 20-30 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है।
इस खबर के बाद सीमेंट शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। जेके सीमेंट, डालमिया भारत, एसीसी, जेएसडब्ल्यू सीमेंट, इंडिया सीमेंट और स्टार सीमेंट के शेयरों में 2 फीसदी तक की तेजी आ गई है।
