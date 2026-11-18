एजेंसी, नई दिल्ली। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) सीजीएसटी के तहत पंजीकृत 70 लाख करदाताओं के लिए फेसलेस और केंद्रीकृत आकलन की मसौदा रूपरेखा जल्द करेगा। यह नई व्यवस्था अगले वित्त वर्ष से लागू होने की संभावना है।

प्रस्तावित फ्रेमवर्क के तहत, टैक्स नोटिस, सुनवाई और आदेशों से जुड़े काम अलग-अलग कार्यालयों के बजाय एक राष्ट्रीय प्लेटफार्म के जरिये किए जाएंगे। क्या बोले सीबीआइसी के चेयरमैन केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) के चेयरमैन विवेक चतुर्वेदी ने कहा कि केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) के तहत पंजीकृत करदाताओं को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक वे बड़े करदाता जिनके पास किसी एक राज्य में या अलग-अलग राज्यों में कई जीएसटीआइएन हैं और दूसरे वे छोटे उद्यमी जो किसी एक खास भौगोलिक क्षेत्र में पंजीकृत हैं। फ्रेमवर्क है तैयार पीएचडी चैंबर आफ कामर्स के एक कार्यक्रम में बोलते हुए चतुर्वेदी ने कहा, हमने इसके लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया है। यह फ्रेमवर्क जल्द ही सार्वजनिक परामर्श और हितधारकों की राय जानने के लिए जारी कर दिया जाएगा। सीबीआइसी चेयरमैन ने उद्योग संगठनों और हितधारकों से अपील की है कि जब यह फ्रेमवर्क सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी हो तो वे अपनी राय जरूर दें।