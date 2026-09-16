नए व्यापारी जान लें GST फाइलिंग का नियम! टर्नओवर, GSTR-1 और GSTR-3B की लास्ट डेट और न भरने वालों पर क्या कार्रवाई?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| GST रजिस्ट्रेशन कराने वाले छोटे कारोबारियों और व्यापारियों के लिए समय पर GST रिटर्न फाइल करना बेहद जरूरी है। रिटर्न फाइल नहीं करने पर न केवल लेट फीस और ब्याज देना पड़ सकता है, बल्कि GST नंबर भी सस्पेंड या रद्द किया जा सकता है। ऐसे में कारोबारियों को यह समझना जरूरी है कि उन्हें कौन-सा रिटर्न कब दाखिल करना है।

GST पोर्टल के अनुसार सामान्य (Regular) टैक्सपेयर को GSTR-1 और GSTR-3B रिटर्न फाइल करना होता है। GSTR-1 में बिक्री (Outward Supply) का विवरण दिया जाता है, जबकि GSTR-3B में कर देनदारी और टैक्स भुगतान की जानकारी दर्ज की जाती है।

क्या हैं GST फाइल करने के नियम? जिन कारोबारियों का सालाना टर्नओवर ₹5 करोड़ तक है, वे QRMP (Quarterly Return Monthly Payment) योजना के तहत तिमाही आधार पर GSTR-1 और GSTR-3B दाखिल कर सकते हैं। वहीं अन्य नियमित टैक्सपेयर्स को हर महीने रिटर्न भरना होता है। हर महीने रिटर्न भरने वाले करदाताओं के लिए GSTR-3B दाखिल करने की सामान्य लास्ट डेट अगले महीने की 20 तारीख होती है। वहीं QRMP योजना के तहत तिमाही रिटर्न भरने वालों के लिए अलग-अलग राज्यों के अनुसार 22 या 24 तारीख निर्धारित की गई है।