Budegt 2024: 1 करोड़ परिवारों को हर महीने मिलेगी 300 यूनिट तक फ्री बिजली, वित्त मंत्री ने किया एलान

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में बजट पेश कर रही हैं। इन्होंने एक करोड़ लोगों के 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त में देने की बात कही है। निशुल्क सौर बिजली योजना (Suryaghar Free Electricity Scheme) पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत छतों पर सौर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक निशुल्क बिजली मिल सकेगी। यह योजना इसे और बढ़ावा देगी।

