एक्टर से इन्वेस्टर बने Sunil Shetty, टायर बनाने वाले स्टार्टअप में किया निवेश

बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी की ओर से री-इंजीनियर्ड टायर स्टार्टअप कंपनी रिग्रिप (Regrip) में निवेश किया गया है। ये कंपनी पुराने टायरों को रिसाइकल करके नए टायर बनाती है।

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। आज के दौर में तेजी से स्टार्टअप कंपनियों में निवेश का चलन तेजी से बढ़ रहा है। क्रिकेट स्टार्स से लेकर बॉलीवुड स्टार्स तक नए-नए स्टार्टअप्स में निवेश कर रहे हैं। इसमें नया नाम बॉलीवुड स्टार सुनील शेट्टी का जुड़ गया है। उन्होंने एक रिग्रिप नाम की री-इंजीनियर्ड टायर स्टार्टअप कंपनी में निवेश किया है। ग्रीन फ्यूचर के लिए किया निवेश बॉलीवुड स्टार सुनील शेट्टी द्वारा शनिवार को घोषणा करते हुए कहा कि मैं रिग्रिप के साथ जुड़कर काफी उत्साहित महसूस कर रहा हूं। हम न केवल रिसाइकिल, सुरक्षित, किफायती उच्च गुणवत्ता वाले टायरों के कॉन्सेप्ट को फिर से परिभाषित कर रहे हैं, वेस्ट को कम करके और टायर की लाइफ को अधिक से अधिक बढ़ाकर ग्रीन फ्यूचर में योगदान दे रहे हैं। हम इनोवेशन को बढ़ावा देकर आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छी दुनिया तैयार कर सकते हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट में इस स्टार्टअप के साथ जुड़े पहले निवेशक महावीर प्रताप शर्मा ने कहा कि ब्रांड का फोकस रिसाइकिल टायरों पर है और ये उनके निवेश के लिए एक उपयुक्त है। रिग्रिप के संस्थापक तुषार सुहालका ने कहा कि हम रिग्रिप में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी और आर्थिक सिद्धांतों में विश्वास करते हैं। हमारी यात्रा की बस शुरुआत हुई है। हम अपनी यात्रा के जरिए प्रभाव स्थापित करने के लिए दृढ़ है। हमारे टायर नवीनीकरण के प्रोसेस से किफायती सॉल्यूशन लोगों मुहैया कराए जाते हैं। इसे वेस्ट कम होगा। इससे नए प्रोडक्ट के मुकाबले खर्चा कम आता है। इसे छोटे और मध्यम ट्रक कंपनियों की ओर से उपयोग किए जाते हैं। सचिन तेंदुलकर भी कर चुके हैं निवेश भारत में क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सुपरस्टार क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने अजाद इंजीनियरिंग (AZAD Engineering) में निवेश किया था। अजाद इंजीनियरिंग क्लीन एनर्जी, एयरोस्पेस, डिफेंस और ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन उपलब्ध कराती है।

