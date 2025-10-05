बिटकॉइन ने तोड़ा नया रिकॉर्ड, 1.10 करोड़ रुपये के पार पहुंचा भाव; क्या है तेजी की वजह

बिटकॉइन ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं इसकी कीमत 125000 डॉलर (करीब 1.11 करोड़ रुपये) के स्तर को पार कर गई है। यह बढ़ोतरी निवेशकों के विश्वास और अनुकूल नियामक माहौल के कारण हुई है। संस्थागत निवेशकों की मजबूत मांग और बिटकॉइन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स (ETF) की लोकप्रियता ने भी इसमें योगदान दिया है। क्या बिटकॉइन की कीमत और भी बढ़ सकती है? विस्तार से जानते हैं।

नई दिल्ली। बिटकॉइन ने रविवार को ऐतिहासिक $125,000 (करीब 1.11 करोड़ रुपये) के नए हाई लेवल को पार कर गया। यह फिलहाल करीब 2.7% बढ़कर $125,245.57 पर कारोबार कर रही है, जो अगस्त के मध्य में निर्धारित $124,480 के अपने पिछले सर्वकालिक उच्च स्तर को पार कर गई।

नए उछाल उस प्रवृत्ति का हिस्सा है जिसमें बिटकॉइन लगातार आठवें सत्र में चढ़ता हुआ दिखाई दिया, जो क्रिप्टो परिदृश्य में नए विश्वास का संकेत देता है। विशेषज्ञ बिटकॉइन की तीव्र वृद्धि का श्रेय व्यापक आर्थिक रुझानों और बदलते नियामक वातावरण के शक्तिशाली संयोजन को दे रहे हैं। बाजार पूंजीकरण के हिसाब से दुनिया की अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी, वैश्विक आर्थिक अस्थिरता के खिलाफ बचाव के रूप में डिजिटल परिसंपत्तियों में निवेशकों के व्यापक विश्वास को देखती है। रिकॉर्ड कीमत पिछले बाजार सुधारों से एक महत्वपूर्ण सुधार का प्रतीक है, जो एक परिपक्व पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत देता है जहाँ बाजार में गिरावट को दीर्घकालिक धारकों द्वारा खरीदारी के अवसर के रूप में देखा जा रहा है।

विश्लेषक अब प्रतिरोध स्तरों पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं, कई लोगों का अनुमान है कि संस्थागत स्वीकृति और सीमित आपूर्ति का संयोजन - विशेष रूप से बिटकॉइन हॉल्टिंग घटनाओं के बाद - वर्ष समाप्त होने से पहले कीमत को $150,000 तक पहुंचा सकता है।

बिटकॉइन ने तोड़े रिकॉर्ड, जानिए क्यों संस्थागत निवेशकों की निरंतर, मज़बूत मांग, कीमत को ऊपर ले जाने वाला एक महत्वपूर्ण कारक रही है। प्रमुख बाजारों में बिटकॉइन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स (ETF) की बढ़ती लोकप्रियता और सुलभता ने बड़ी वित्तीय संस्थाओं को इस परिसंपत्ति में निवेश करने का एक विनियमित रास्ता प्रदान किया है, जिससे मांग और कीमत में वृद्धि हुई है।

क्रिप्टोकरेंसी बाज़ार, ख़ासकर अमेरिकी सरकार की ओर से, "अनुकूल नियमों" के माहौल से प्रभावित रहा है। कम नियामक जोखिम की धारणा ने खुदरा और संस्थागत दोनों तरह की भागीदारी को प्रोत्साहित किया है। बिटकॉइन की हालिया बढ़त अमेरिकी शेयरों में तेज़ी के साथ-साथ रही है, जो वैश्विक निवेशकों के बीच जोखिम-आधारित भावना की वापसी का संकेत देती है।