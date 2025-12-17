Language
    Binance Case Challenge से मिला भारत के Web3 टैलेंट को ग्लोबल मंच, 527 टीमों ने लिया हिस्सा, IIM बेंगलुरु विजेता

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 07:15 PM (IST)

    भारत में Web3 और ब्लॉकचेन टैलेंट को बढ़ावा देने के लिए आयोजित 'Binance Case Challenge' को छात्र-छात्राओं का जबरदस्त रिस्पांस मिला। इसके दूसरे सीज़न मे ...और पढ़ें

    नई दिल्ली/दुबई। भारत में Web3 और ब्लॉकचेन टैलेंट को बढ़ावा देने और जिम्मेदार क्रिप्टोकरेंसी अडॉप्शन के लिए आयोजित 'Binance Case Challenge' को छात्र-छात्राओं का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। हाल ही में समाप्त हुए इसके दूसरे सीज़न में 25 टॉप भारतीय बिजनेस स्कूलों से 1,581 MBA छात्रों की 527 टीमों ने सबमिशन दिया। इसमें आईआईएम बैंगलूरु की टीम ने 10 हजार डॉलर का पहला इनाम जीता। आईआईएम लखनऊ और SPJIMR मुंबई की टीम क्रमश: दूसरे और तीसरे स्थान पर रहीं।

    ट्रेडिंग वॉल्यूम और यूज़र्स के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज बाइनेंस भारत समेत दुनियाभर में जिम्मेदार क्रिप्टोकरेंसी अडॉप्शन (responsible crypto adoption) के लिए प्रयास कर रहा है। इसी के तहत, बाइनेंस ने Binance Case Challenge Season 2.0 का आयोजन किया था। इस पहल का मकसद शैक्षणिक सिद्धांतों और वास्तविक दुनिया की ब्लॉकचेन नवाचार के बीच की खाई को पाटना है।

    बाइनेंस की ओर से जारी रिलीज के मुताबिक, बाइनेंस केस चैलेंज सीज़न 2.0 में छात्रों की भागीदारी में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई, जो भारत के भविष्य के बिजनेस लीडर्स में ब्लॉकचेन और Web3 इनोवेशन के प्रति तेजी से बढ़ती रुचि को दर्शाता है। इस प्रतियोगिता में 25 शीर्ष भारतीय बिजनेस स्कूलों से 1,581 एमबीए छात्रों की 527 टीमों ने सबमिशन दिया। यह भागीदारी पिछले सीजन की तुलना में लगभग नौ गुना अधिक थी। इस प्रतियोगिता के सीजन 1.0 में भारत के टॉप 10 बिजनेस स्कूलों से टीमों ने हिस्सा लिया था।

    छात्रों को क्या चुनौती दी गई?

    इस वर्ष की प्रतियोगिता के लिए छात्रों को चैलेंज दिया गया था कि भारत में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDAs) में भाग लेने वाले व्यक्तियों के छोटे समूह की तुलना में इक्विटी निवेशकों का आधार काफी बड़ा क्यों है? टीमों को मार्केट बिहेवियर, प्रोडक्ट इनोवेशन, AI आधारित इनसाइट, नियामकीय पहलुओं और कम्युनिटी इंगेजमेंट को ध्यान में रखते हुए समाधान देने को कहा गया था।

    कई चरणों के मुकाबलों के बाद तीन टीमों को फाइनलिस्ट चुना गया, जिन्हें दुबई में आयोजित Binance Blockchain Week 2025 के ग्रैंड फिनाले में ग्लोबल बिल्डर्स, इनोवेटर्स और नियामकों के सामने अपने सॉल्युशन को पेश करने का मौका दिया गया।

    इसमें आईआईएम बेंगलुरु की Team Cryptoknights विजेता रही, जिसे $10,000 पुरस्कार राशि के रूप में मिले। आईआईएम लखनऊ की Team Tokken3 फर्स्ट रनर-अप, और SPJIMR Mumbai की टीम The Misfits सेकंड रनर-अप रही, जिन्हें क्रमश: $6,000 और $4,000 की सम्मानराशि प्राप्त हुई।

    बाइनेंस की ग्लोबल चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, रेचल कोलन (Rachel Conlan) ने कहा कि बायनेंस केस चैलेंज सीजन 2.0 से पता चलता है कि भारत में किस तरीके से टैलेंट उभर कर आ रहा है और क्यों यह देश वेब3 के अगले अध्याय में एक निर्णायक भूमिका निभाएगा। रेचल ने कहा कि छात्रों को ब्लॉकचेन वीक में लाना हमारा एक सोचासमझा कदम था। इन छात्रों ने जो स्पष्टता और महत्वाकांक्षा दिखाई है, उससे हमारा विश्वास और पुख्ता हुआ है कि इस इंडस्ट्री का भविष्य ऐसे लोगों द्वारा आकार लेगा जो इनोवेशन और जिम्मेदारी दोनों को समझते हैं।

    वहीं, बाइनेंस के APAC प्रमुख, S.B. Seker ने कहा कि इस दौर की सबसे बड़ी खासियत थी विद्यार्थियों के चिंतन में शोध का गहराई भरा स्तर और विचारों की पारदर्शिता। उनके प्रस्तावों ने नियामकीय जमीनी हकीकत और आर्थिक संदर्भों की मजबूत समझ के साथ महत्वाकांक्षा का सन्तुलन बनाया, जो जिम्मेदार डिजिटल एसेट अपनाने के लिए महत्वपूर्ण है।

