Bihar Election 2025: कौन हैं बिहार के सबसे अमीर और गरीब विधायक, कितनी हैं संपत्ति और पैसे?

नई दिल्ली। बिहार के चुनावों में हमेशा से ही हर किसी की दिलचस्पी रहती है। देशभर के लोग बिहार के चुनाव (Bihar Election 2025) और उप चुनावों पर खास दिलचस्पी दिखाते हैं। आज हम दो ऐसे विधायकों के बारे में बात करने वाले हैं। जो सबसे अमीर और सबसे गरीब है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ये डेटा ADR और बिहार इलेक्शन वॉच के रिसर्च से लिया गया है। ये आंकड़े 2020 के चुनाव और बाद में हुए उपचुनावों से लिए गए हैं। इसके साथ ही ये आंकड़े साल 2025 के चुनावों से पहले के है।

अब जानते हैं कि बिहार के सबसे अमीर और गरीब विधायक कौन हैं? पहले सबसे अमीर विधायक के बारे में बात करते हैं। कौन हैं सबसे अमीर विधायक? अगर बिहार के सबसे अमीर विधायक की बात करें तो वे मोकामा से JD(U) विधायक नीलम देवी है। नीलम देवी के पास कुल 80 करोड़ रुपये की संपत्ति है। इन 80 करोड़ में नीलम देवी के पास 29.8 करोड़ रुपये की चल संपत्ति और 50.6 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति मौजूद है।